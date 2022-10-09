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Британцев поразили фотографии Путина, опубликованные Daily Mail - РИА Новости, 09.10.2022
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Британцев поразили фотографии Путина, опубликованные Daily Mail
Британцев поразили фотографии Путина, опубликованные Daily Mail - РИА Новости, 09.10.2022
Британцев поразили фотографии Путина, опубликованные Daily Mail
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают фотографии президента России Владимира Путина, опубликованные изданием по случаю юбилея российского... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:34
2022-10-09T15:15
владимир путин
россия
признание днр и лнр в россии
политика
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают фотографии президента России Владимира Путина, опубликованные изданием по случаю юбилея российского лидера.Многие комментаторы отметили, что глава государства находится в отличной физической форме."Красивый, с шикарным торсом. А годы его не берут", — написал один из пользователей."Он харизматичен, смел и силен", — подчеркнул еще один читатель."Байден очень бы хотел сделать такое фото, но, к сожалению, упал бы с лошади", — сыронизировал четвертый пользователь."Вытащил Россию из кризиса, когда казалось, что надежды больше нет. Жизнь в России с каждым годом налаживается, поэтому население с удовольствием голосует за Путина. На фоне западных лидеров с каждым годом выглядит все круче", — поделился мнением один из комментаторов. "Он посвятил жизнь сохранению уникального наследия России, и несмотря на то, что он находится в возрасте, когда многие его западные ровесники живут в хосписах, Путин остается интеллектуально развитым, физически активным, верным сторонником демократических принципов", — написал читатель.На днях Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Как сообщили в Кремле, день рождения президент провел на рабочем мероприятии.Глава государства не раз отмечал этот день на работе: встречи, совещания, международные саммиты и официальные визиты за границу. Иногда Путин берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.
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владимир путин, россия, признание днр и лнр в россии, политика
Владимир Путин, Россия, Признание ДНР и ЛНР в России, Политика
13:34 09.10.2022 (обновлено: 15:15 09.10.2022)
 
Британцев поразили фотографии Путина, опубликованные Daily Mail

Читателей Daily Mail поразили фотографии Путина, опубликованные изданием к его юбилею

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкВладимир Путин на отдыхе в Республике Тыва
Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают фотографии президента России Владимира Путина, опубликованные изданием по случаю юбилея российского лидера.
Многие комментаторы отметили, что глава государства находится в отличной физической форме.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время рыбалки в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин во время рыбалки в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время рыбалки в Красноярском крае. Архивное фото
"Красивый, с шикарным торсом. А годы его не берут", — написал один из пользователей.

"Настоящий лидер, которым его народ может гордиться, в отличие от двуличных слабаков, выдающих себя за лидеров на Западе", — отметил другой.

"Он харизматичен, смел и силен", — подчеркнул еще один читатель.
"Байден очень бы хотел сделать такое фото, но, к сожалению, упал бы с лошади", — сыронизировал четвертый пользователь.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрогулка Владимира Путина с собаками в Московской области
Прогулка Владимира Путина с собаками в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Прогулка Владимира Путина с собаками в Московской области. Архивное фото
"Вытащил Россию из кризиса, когда казалось, что надежды больше нет. Жизнь в России с каждым годом налаживается, поэтому население с удовольствием голосует за Путина. На фоне западных лидеров с каждым годом выглядит все круче", — поделился мнением один из комментаторов.
"Он посвятил жизнь сохранению уникального наследия России, и несмотря на то, что он находится в возрасте, когда многие его западные ровесники живут в хосписах, Путин остается интеллектуально развитым, физически активным, верным сторонником демократических принципов", — написал читатель.
"Трудно найти более последовательного политика, чем Путин, просто американцы не привыкли слушать и анализировать мнение своих оппонентов. Они могут только демонизировать своих противников. Ничего нового", — подытожили пользователи.
На днях Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Как сообщили в Кремле, день рождения президент провел на рабочем мероприятии.
Глава государства не раз отмечал этот день на работе: встречи, совещания, международные саммиты и официальные визиты за границу. Иногда Путин берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
09:50
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