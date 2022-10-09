https://ria.ru/20221009/putin-1822594210.html
Британцев поразили фотографии Путина, опубликованные Daily Mail
Британцев поразили фотографии Путина, опубликованные Daily Mail - РИА Новости, 09.10.2022
Британцев поразили фотографии Путина, опубликованные Daily Mail
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают фотографии президента России Владимира Путина, опубликованные изданием по случаю юбилея российского... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:34
2022-10-09T13:34
2022-10-09T15:15
владимир путин
россия
признание днр и лнр в россии
политика
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают фотографии президента России Владимира Путина, опубликованные изданием по случаю юбилея российского лидера.Многие комментаторы отметили, что глава государства находится в отличной физической форме."Красивый, с шикарным торсом. А годы его не берут", — написал один из пользователей."Он харизматичен, смел и силен", — подчеркнул еще один читатель."Байден очень бы хотел сделать такое фото, но, к сожалению, упал бы с лошади", — сыронизировал четвертый пользователь."Вытащил Россию из кризиса, когда казалось, что надежды больше нет. Жизнь в России с каждым годом налаживается, поэтому население с удовольствием голосует за Путина. На фоне западных лидеров с каждым годом выглядит все круче", — поделился мнением один из комментаторов. "Он посвятил жизнь сохранению уникального наследия России, и несмотря на то, что он находится в возрасте, когда многие его западные ровесники живут в хосписах, Путин остается интеллектуально развитым, физически активным, верным сторонником демократических принципов", — написал читатель.На днях Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Как сообщили в Кремле, день рождения президент провел на рабочем мероприятии.Глава государства не раз отмечал этот день на работе: встречи, совещания, международные саммиты и официальные визиты за границу. Иногда Путин берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.
https://ria.ru/20221009/zapad-1822570479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, признание днр и лнр в россии, политика
Владимир Путин, Россия, Признание ДНР и ЛНР в России, Политика
13:34 09.10.2022 (обновлено: 15:15 09.10.2022)
Британцев поразили фотографии Путина, опубликованные Daily Mail
Читателей Daily Mail поразили фотографии Путина, опубликованные изданием к его юбилею
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
активно обсуждают фотографии президента России Владимира Путина, опубликованные изданием по случаю юбилея российского лидера.
Многие комментаторы отметили, что глава государства находится в отличной физической форме.
"Красивый, с шикарным торсом. А годы его не берут", — написал один из пользователей.
"Настоящий лидер, которым его народ может гордиться, в отличие от двуличных слабаков, выдающих себя за лидеров на Западе", — отметил другой.
"Он харизматичен, смел и силен", — подчеркнул еще один читатель.
"Байден очень бы хотел сделать такое фото, но, к сожалению, упал бы с лошади", — сыронизировал четвертый пользователь.
"Вытащил Россию из кризиса, когда казалось, что надежды больше нет. Жизнь в России с каждым годом налаживается, поэтому население с удовольствием голосует за Путина. На фоне западных лидеров с каждым годом выглядит все круче", — поделился мнением один из комментаторов.
"Он посвятил жизнь сохранению уникального наследия России, и несмотря на то, что он находится в возрасте, когда многие его западные ровесники живут в хосписах, Путин остается интеллектуально развитым, физически активным, верным сторонником демократических принципов", — написал читатель.
"Трудно найти более последовательного политика, чем Путин, просто американцы не привыкли слушать и анализировать мнение своих оппонентов. Они могут только демонизировать своих противников. Ничего нового", — подытожили пользователи.
На днях Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Как сообщили в Кремле, день рождения президент провел на рабочем мероприятии.
Глава государства не раз отмечал этот день на работе: встречи, совещания, международные саммиты и официальные визиты за границу. Иногда Путин берет выходной, чтобы побыть в компании родных и друзей.