https://ria.ru/20221009/putin-1822550412.html

Путин заявил о готовности помогать с продовольствием бедным странам

Путин заявил о готовности помогать с продовольствием бедным странам - РИА Новости, 09.10.2022

Путин заявил о готовности помогать с продовольствием бедным странам

Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности и готова вносить вклад в решение глобальных продовольственных проблем, заявил президент Владимир... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T00:08

2022-10-09T00:08

2022-10-09T11:15

экономика

владимир путин

россия

оон

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности и готова вносить вклад в решение глобальных продовольственных проблем, заявил президент Владимир Путин, поздравляя работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.Он отметил, что агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов российской экономики — год за годом демонстрирует убедительный и достойный результат."Так, в этом году ожидается рекордный урожай зерновых — порядка 150 миллионов тонн, в том числе около 100 миллионов тонн пшеницы. Еще сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми. Хорошие показатели и по другим культурам, таким как сахарная свекла, соя, подсолнечник", — уточнил глава государства, добавив, что растут и объемы животноводческой продукции.По его словам, сельхозпроизводители полностью обеспечивают внутренний рынок самыми необходимыми продуктами, при этом успешно решаются вопросы продовольственной безопасности и растут экспортные возможности.В заключение Путин поблагодарил работников и ветеранов отрасли за работу и пожелал им благополучия.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами прежде всего для самих США и Европы, спровоцировав значительный рост цен на энергию и продукты. На этом фоне ООН не раз предупреждала об угрозе продовольственного кризиса, от которого пострадают прежде всего беднейшие государства мира.В июле представители России, Украины, Турции и ООН заключили так называемую продуктовую сделку, которая определяла алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и позволяла снять ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Однако, как указывают в Москве, в части экспорта из России сделка пока не работает.Путин не раз отмечал, что зерно с Украины идет в основном в Европу, а не в беднейшие страны, как предполагалось изначально. Эту ситуацию он назвал надувательством со стороны Запада, подчеркнув, что так западные страны провоцируют глобальный продовольственный кризис.

https://ria.ru/20221009/suverenitet-1822550883.html

https://ria.ru/20220909/prodovolstvie-1815691068.html

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экономика, владимир путин, россия, оон