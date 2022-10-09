https://ria.ru/20221009/putin-1822550412.html
Путин заявил о готовности помогать с продовольствием бедным странам
Путин заявил о готовности помогать с продовольствием бедным странам - РИА Новости, 09.10.2022
Путин заявил о готовности помогать с продовольствием бедным странам
Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности и готова вносить вклад в решение глобальных продовольственных проблем, заявил президент Владимир... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T00:08
2022-10-09T00:08
2022-10-09T11:15
экономика
владимир путин
россия
оон
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности и готова вносить вклад в решение глобальных продовольственных проблем, заявил президент Владимир Путин, поздравляя работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.Он отметил, что агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов российской экономики — год за годом демонстрирует убедительный и достойный результат."Так, в этом году ожидается рекордный урожай зерновых — порядка 150 миллионов тонн, в том числе около 100 миллионов тонн пшеницы. Еще сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми. Хорошие показатели и по другим культурам, таким как сахарная свекла, соя, подсолнечник", — уточнил глава государства, добавив, что растут и объемы животноводческой продукции.По его словам, сельхозпроизводители полностью обеспечивают внутренний рынок самыми необходимыми продуктами, при этом успешно решаются вопросы продовольственной безопасности и растут экспортные возможности.В заключение Путин поблагодарил работников и ветеранов отрасли за работу и пожелал им благополучия.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами прежде всего для самих США и Европы, спровоцировав значительный рост цен на энергию и продукты. На этом фоне ООН не раз предупреждала об угрозе продовольственного кризиса, от которого пострадают прежде всего беднейшие государства мира.В июле представители России, Украины, Турции и ООН заключили так называемую продуктовую сделку, которая определяла алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и позволяла снять ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Однако, как указывают в Москве, в части экспорта из России сделка пока не работает.Путин не раз отмечал, что зерно с Украины идет в основном в Европу, а не в беднейшие страны, как предполагалось изначально. Эту ситуацию он назвал надувательством со стороны Запада, подчеркнув, что так западные страны провоцируют глобальный продовольственный кризис.
https://ria.ru/20221009/suverenitet-1822550883.html
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экономика, владимир путин, россия, оон
Экономика, Владимир Путин, Россия, ООН
00:08 09.10.2022 (обновлено: 11:15 09.10.2022)
Путин заявил о готовности помогать с продовольствием бедным странам
Путин: Россия наращивает экспорт сельхозпродукции и готова помогать беднейшим странам мира
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Россия успешно решает вопросы продовольственной безопасности и готова вносить вклад в решение глобальных продовольственных проблем, заявил
президент Владимир Путин, поздравляя работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.
Он отметил, что агропромышленный комплекс — один из ключевых секторов российской экономики — год за годом демонстрирует убедительный и достойный результат.
"Так, в этом году ожидается рекордный урожай зерновых — порядка 150 миллионов тонн, в том числе около 100 миллионов тонн пшеницы. Еще сравнительно недавно такие цифры казались труднодостижимыми. Хорошие показатели и по другим культурам, таким как сахарная свекла, соя, подсолнечник", — уточнил глава государства, добавив, что растут и объемы животноводческой продукции.
По его словам, сельхозпроизводители полностью обеспечивают внутренний рынок самыми необходимыми продуктами, при этом успешно решаются вопросы продовольственной безопасности и растут экспортные возможности.
"Готовы, подчеркну это особо, вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам", — сказал президент, назвав это прямым результатом усилий, вложенных работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В заключение Путин поблагодарил работников и ветеранов отрасли за работу и пожелал им благополучия.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами прежде всего для самих США и Европы, спровоцировав значительный рост цен на энергию и продукты. На этом фоне ООН не раз предупреждала об угрозе продовольственного кризиса, от которого пострадают прежде всего беднейшие государства мира.
В июле представители России, Украины, Турции и ООН заключили так называемую продуктовую сделку, которая определяла алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов и позволяла снять ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Однако, как указывают в Москве
, в части экспорта из России сделка пока не работает.
Путин не раз отмечал, что зерно с Украины идет в основном в Европу, а не в беднейшие страны, как предполагалось изначально. Эту ситуацию он назвал надувательством со стороны Запада, подчеркнув, что так западные страны провоцируют глобальный продовольственный кризис.