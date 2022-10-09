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Полиция попросила мэрию Кишинева убрать с дороги палатки протестующих - РИА Новости, 09.10.2022
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Полиция попросила мэрию Кишинева убрать с дороги палатки протестующих
Полиция попросила мэрию Кишинева убрать с дороги палатки протестующих - РИА Новости, 09.10.2022
Полиция попросила мэрию Кишинева убрать с дороги палатки протестующих
Полиция Молдавии просит мэрию Кишинева повлиять на участников акции протеста оппозиции, чтобы они убрали палатки с проезжей части центральной улицы города и... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T22:32
2022-10-09T22:44
в мире
жкх
майя санду
кишинев
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии просит мэрию Кишинева повлиять на участников акции протеста оппозиции, чтобы они убрали палатки с проезжей части центральной улицы города и разблокировали движение транспорта, сообщила пресс-служба ведомства.Участники манифестации провели в воскресенье очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента в Кишиневе, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента, правительства и досрочных выборов. По данным партии "Шор", в акции протеста участвовали более 60 тысяч человек. Согласно информации полиции – около 5 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, потребовав от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта."Полиция обратилась в мэрию с просьбой приказать организаторам протеста убрать палатки с проезжей части. Кроме того, полиция инициировала процесс по факту перекрытия дорожного движения, все действия протестующих документально оформлены", - сообщается в Telegram-канале полиции.Молдавские правоохранители предупредили организаторов протеста, что они несут ответственность за неправомерные действия митингующих, в том числе за блокирование движения транспорта. С 18 сентября полиция шесть раз уведомляла мэрию Кишинева, а также организаторов протестов о многочисленных нарушениях закона, которые создают дискомфорт жителям столицы.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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в мире, жкх, майя санду, кишинев, молдавия, россия
В мире, ЖКХ, Майя Санду, Кишинев, Молдавия, Россия
22:32 09.10.2022 (обновлено: 22:44 09.10.2022)
 
Полиция попросила мэрию Кишинева убрать с дороги палатки протестующих

Полиция Молдавии попросила мэрию Кишинева убрать с дороги палатки оппозиционеров

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкПалатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе
Палатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Палатки участников акции протеста оппозиции на улице бульвар Штефан чел Маре в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии просит мэрию Кишинева повлиять на участников акции протеста оппозиции, чтобы они убрали палатки с проезжей части центральной улицы города и разблокировали движение транспорта, сообщила пресс-служба ведомства.
Участники манифестации провели в воскресенье очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента в Кишиневе, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента, правительства и досрочных выборов. По данным партии "Шор", в акции протеста участвовали более 60 тысяч человек. Согласно информации полиции – около 5 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, потребовав от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта.
Акция протеста в Кишиневе перед парламентом - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 16:30
Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии
"Полиция обратилась в мэрию с просьбой приказать организаторам протеста убрать палатки с проезжей части. Кроме того, полиция инициировала процесс по факту перекрытия дорожного движения, все действия протестующих документально оформлены", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Молдавские правоохранители предупредили организаторов протеста, что они несут ответственность за неправомерные действия митингующих, в том числе за блокирование движения транспорта. С 18 сентября полиция шесть раз уведомляла мэрию Кишинева, а также организаторов протестов о многочисленных нарушениях закона, которые создают дискомфорт жителям столицы.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Акция протеста в Кишиневе перед парламентом - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 16:14
Партия "Шор" требует у властей выполнения требований народа за неделю
 
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