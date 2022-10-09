https://ria.ru/20221009/protest-1822668845.html

Полиция попросила мэрию Кишинева убрать с дороги палатки протестующих

Полиция попросила мэрию Кишинева убрать с дороги палатки протестующих - РИА Новости, 09.10.2022

Полиция попросила мэрию Кишинева убрать с дороги палатки протестующих

Полиция Молдавии просит мэрию Кишинева повлиять на участников акции протеста оппозиции, чтобы они убрали палатки с проезжей части центральной улицы города и... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T22:32

2022-10-09T22:32

2022-10-09T22:44

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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Полиция Молдавии просит мэрию Кишинева повлиять на участников акции протеста оппозиции, чтобы они убрали палатки с проезжей части центральной улицы города и разблокировали движение транспорта, сообщила пресс-служба ведомства.Участники манифестации провели в воскресенье очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента в Кишиневе, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента, правительства и досрочных выборов. По данным партии "Шор", в акции протеста участвовали более 60 тысяч человек. Согласно информации полиции – около 5 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, потребовав от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, они установили палатки на центральном бульваре молдавской столицы, заблокировав движение транспорта."Полиция обратилась в мэрию с просьбой приказать организаторам протеста убрать палатки с проезжей части. Кроме того, полиция инициировала процесс по факту перекрытия дорожного движения, все действия протестующих документально оформлены", - сообщается в Telegram-канале полиции.Молдавские правоохранители предупредили организаторов протеста, что они несут ответственность за неправомерные действия митингующих, в том числе за блокирование движения транспорта. С 18 сентября полиция шесть раз уведомляла мэрию Кишинева, а также организаторов протестов о многочисленных нарушениях закона, которые создают дискомфорт жителям столицы.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822617510.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, майя санду, кишинев, молдавия, россия