https://ria.ru/20221009/protest-1822606298.html
В Кишиневе проходит новая акция протеста сторонников оппозиции
В Кишиневе проходит новая акция протеста сторонников оппозиции - РИА Новости, 09.10.2022
В Кишиневе проходит новая акция протеста сторонников оппозиции
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" начали в Кишиневе очередную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:05
2022-10-09T15:05
2022-10-09T17:44
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" начали в Кишиневе очередную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие, собравшиеся у палаточного городка перед зданием парламента, держат национальные флаги и скандируют: "Долой Майю Санду!", "Долой правительство!", "Отставка!", "Досрочные выборы!". Наравне с рядовыми жителями страны в акции принимают участие депутаты парламента от партии "Шор". "Друзья, досрочные парламентские выборы — это цель нашего протеста и наш шанс спасти страну от катастрофы. Если вам все равно, терпите дальше эту власть, а если вы действительно хотите перемены, приходите и протестуйте в воскресенье. Приходите, чтобы вернуть обратно нашу страну!" — заявил лидер партии Илан Шор в обращении к гражданам Молдавии, опубликованном в соцсетях.Полиция следит за порядком, не вмешиваясь в действия протестующих. Движение на улицах в районе парламента и президентского дворца перекрыто.Один из лидеров протестного движения Раду Бушилэ в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что акция должна была пройти на площади Великого Национального Собрания, но администрация Кишинева начала подготовку к празднованию Дня города."Мы прислушались к просьбе мэра столицы, поэтому собрались у протестного городка, который символизирует народное негодование. Митинги и флешмобы проходят ежедневно, массовые акции, которые собирают до 50 тысяч человек, проводим каждое воскресенье. Нынешняя уже четвертая. И народа будет еще больше", — сказал Бушилэ.Оппозиция проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.При этом многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения республики сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821222594.html
https://ria.ru/20221002/moldaviya-1821014375.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Илан Шор
15:05 09.10.2022 (обновлено: 17:44 09.10.2022)
В Кишиневе проходит новая акция протеста сторонников оппозиции
Новый массовый антиправительственный протест оппозиции проходит в Кишиневе
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" начали в Кишиневе очередную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие, собравшиеся у палаточного городка перед зданием парламента, держат национальные флаги и скандируют: "Долой Майю Санду
!", "Долой правительство!", "Отставка!", "Досрочные выборы!". Наравне с рядовыми жителями страны в акции принимают участие депутаты парламента от партии "Шор".
"Друзья, досрочные парламентские выборы — это цель нашего протеста и наш шанс спасти страну от катастрофы. Если вам все равно, терпите дальше эту власть, а если вы действительно хотите перемены, приходите и протестуйте в воскресенье. Приходите, чтобы вернуть обратно нашу страну!" — заявил лидер партии Илан Шор
в обращении к гражданам Молдавии, опубликованном в соцсетях.
Полиция следит за порядком, не вмешиваясь в действия протестующих. Движение на улицах в районе парламента и президентского дворца перекрыто.
Один из лидеров протестного движения Раду Бушилэ в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что акция должна была пройти на площади Великого Национального Собрания, но администрация Кишинева начала подготовку к празднованию Дня города.
"Мы прислушались к просьбе мэра столицы, поэтому собрались у протестного городка, который символизирует народное негодование. Митинги и флешмобы проходят ежедневно, массовые акции, которые собирают до 50 тысяч человек, проводим каждое воскресенье. Нынешняя уже четвертая. И народа будет еще больше", — сказал Бушилэ.
Оппозиция проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией
о более выгодных ценах на газ.
При этом многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения республики сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.