https://ria.ru/20221009/protest-1822606298.html

В Кишиневе проходит новая акция протеста сторонников оппозиции

В Кишиневе проходит новая акция протеста сторонников оппозиции - РИА Новости, 09.10.2022

В Кишиневе проходит новая акция протеста сторонников оппозиции

Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" начали в Кишиневе очередную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:05

2022-10-09T15:05

2022-10-09T17:44

в мире

молдавия

кишинев

россия

майя санду

илан шор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822621888_0:44:1194:716_1920x0_80_0_0_522355466c18a898ea61ccca0ddf2a94.jpg

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор" начали в Кишиневе очередную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие, собравшиеся у палаточного городка перед зданием парламента, держат национальные флаги и скандируют: "Долой Майю Санду!", "Долой правительство!", "Отставка!", "Досрочные выборы!". Наравне с рядовыми жителями страны в акции принимают участие депутаты парламента от партии "Шор". "Друзья, досрочные парламентские выборы — это цель нашего протеста и наш шанс спасти страну от катастрофы. Если вам все равно, терпите дальше эту власть, а если вы действительно хотите перемены, приходите и протестуйте в воскресенье. Приходите, чтобы вернуть обратно нашу страну!" — заявил лидер партии Илан Шор в обращении к гражданам Молдавии, опубликованном в соцсетях.Полиция следит за порядком, не вмешиваясь в действия протестующих. Движение на улицах в районе парламента и президентского дворца перекрыто.Один из лидеров протестного движения Раду Бушилэ в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что акция должна была пройти на площади Великого Национального Собрания, но администрация Кишинева начала подготовку к празднованию Дня города."Мы прислушались к просьбе мэра столицы, поэтому собрались у протестного городка, который символизирует народное негодование. Митинги и флешмобы проходят ежедневно, массовые акции, которые собирают до 50 тысяч человек, проводим каждое воскресенье. Нынешняя уже четвертая. И народа будет еще больше", — сказал Бушилэ.Оппозиция проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.При этом многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения республики сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821222594.html

https://ria.ru/20221002/moldaviya-1821014375.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, илан шор