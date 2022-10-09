https://ria.ru/20221009/premiya-1822480437.html
Нобелевский комитет упустил возможность промолчать
Нобелевский комитет упустил возможность промолчать - РИА Новости, 09.10.2022
Нобелевский комитет упустил возможность промолчать
Нобелевская неделя — 2022 в очередной раз подтвердила правоту слов, сказанных еще в XVII веке: "Если бы геометрические теоремы затрагивали частные интересы,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T08:00
2022-10-09T08:00
2022-10-09T12:55
олесь бузина
осло
стокгольм (город)
донбасс
международный уголовный суд
нобелевская премия мира
весна
мемориал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822589738_0:217:3078:1948_1920x0_80_0_0_16a0dac4de34dbaacad6e1e95f5f44e6.jpg
Нобелевская неделя — 2022 в очередной раз подтвердила правоту слов, сказанных еще в XVII веке: "Если бы геометрические теоремы затрагивали частные интересы, из-за них бы велись войны". А если даже не войны, то по крайней мере нервные словопрения.Действительно, премии по физике, химии, биологии/медицине вызывают к себе благожелательное и почтительное отношение. Если не все понимают, о чем идет речь, обозреватели популярно разъясняют, в чем значение новейших открытий в области истории человеческого генома или химических клик-реакций. Как это обогащает наши познания о мироздании и как это может быть применено в народном хозяйстве.Дрязги бывают и здесь — например, о приоритете, но они довольно редки и не портят общую благостную картину. А звание "нобелевский лауреат по физике (химии, биологии)" и до сего дня является почетным. Маститый ученый, понимаешь.Но только мы отходим от естественных наук и переходим в иные сферы, картина меняется диаметрально. Премия по экономике (кроме того, что это не совсем Нобелевская премия — она была учреждена лишь в 1968 году и в завещании Нобеля не обозначена) вызывает к себе скорее безразличное отношение. Во-первых, потому, что это чистая игра в бисер, раздел теории игр — и не более. Во-вторых, что более важно, применение этой премии в народном хозяйстве близко к нулю. Как минимум с 2008 года мировую экономику сильно корежит, и чем далее, тем сильнее, а маститые лауреаты все играют в теорию игр, и близко не касаясь того, что же все-таки происходит и чем сердце успокоится.Премия по литературе в лучшем случае совсем никого не волнует, не греет, не заражает — как, например, премия этого года, присужденная французской писательнице Анни Эрно, о существовании которой 99,99% читателей впервые узнали из нобелевского релиза. Либо вызывает в памяти мрачные времена культа личности, когда Сталинскую премию 1948 года дали за произведение С. П. Бабаевского "Кавалер Золотой Звезды" — сейчас и роман, и его автор полностью забыты, но в 1949 году жюри было прельщено невыносимой идеологической правильностью. Премия 2015 года, врученная С. А. Алексиевич, на той же линии. Секретарская литература (впрочем, обязательно "идеалистического направления", как завещал Нобель) ценима и в Стокгольме.Но все это мелочи по сравнению с Нобелевской премией мира. Нобелевский институт в Осло давно уже проявляет замечательное умение натягивать сову на глобус, т. е. объявлять лауреатов, никак не соответствующих первоначальному завещанию. Которое гласит: "Тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".Пример того, как сплачивать народы и сокращать численность постоянных армий, дают лауреаты премии 2022 года — глава белорусского правозащитного центра "Весна" А. В. Беляцкий, российская общественная организация "Мемориал"* и украинский "Центр гражданских свобод". Они удостоены награды за то, что "представляют гражданское общество в своих странах". А именно: "Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии".Когда бы норвежский институт следовал рекомендации Бонапарта "Да-да, пишите так, чтобы было кратко и неясно", достаточно было бы указать, что лауреаты "представляют гражданское общество в своих странах", не конкретизируя, как именно и в каком качестве они его представляют. Ведь гражданское общество что дышло, куда поворотил, туда и вышло, записать в его представителей можно кого угодно. Хоть секту Христа-Виссариона.Но в Осло решили описать все подробно. Вплоть до указания "Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления и нарушения прав человека".Если брать период с 2014 по 2022 год, преступлений и нарушений было довольно много. Но "выдающиеся усилия" были несколько однобокими. В составленной "Центром громадяньских свобод" хронике его деятельности за 2014-2015 годы есть "передача в Международный уголовный суд представления со свидетельствами о преступлениях против человечности, совершенных режимом Януковича во время Евромайдана 2013-2014 годов", но нету ни слова, ни полслова об одесской гекатомбе 2 мая 2014 года и об убийстве Олеся Бузины в апреле 2015-го. Что же там свидетельствовать и что документировать? Это же не вопиющие к небу злодеяния кровавого Януковича.Точно так же обстрелы гражданского населения в Донбассе, разбрасывание мин "Лепесток" в жилых кварталах, деяния батальона "Азов"** в Мариуполе не подлежат документации. Или вообще не подлежат — без объяснений и упоминаний, как это наблюдается с "Центром громадяньских свобод", или не подлежат потому, как в случае с "Мемориалом"*, что нет достоверной информации. Ибо достоверна лишь та информация, которая идет из Киева. Свидетельства из иных мест доверия не заслуживают.Все это производит довольно жалкое впечатление. Впрочем, есть и такое мнение: "Хорошо хотя бы то, что премию мира не дали Зеленскому и Навальному". Хотя близко к тому было, но предпочли дать забытым или даже вовсе неведомым громадянам. Вероятно, Зеленский поставлен в список 2023 года.Между тем у Норвежского нобелевского института была превосходная возможность промолчать. В 1914-1918 и 1939-1943 годах премию мира не давали, сделав исключение только для Международного комитета Красного Креста (1917-й и 1944 год). Что логично.Кто в 1914-1918 и 1939-1943 годах вносил весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности армий либо в развитие мирных инициатив? Никто. И такой случай был предусмотрен уставом Нобелевского фонда, "если ни одна рассматриваемая деятельность претендентов не окажется достаточно значимой".В 2022-м сплочение народов и сокращение численности армий — примерно как в 1914 году.Ничто не мешало — как и в предыдущие тяжкие эпохи — с горечью признать, что пацифизм потерпел поражение, и отложить присуждение пацифистской премии до более благоприятных времен. Это избавило бы Нобелевский комитет от многих неудобств.* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.** Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221007/memorial-1822192822.html
https://ria.ru/20221007/nobelevka-1822302313.html
https://ria.ru/20220114/mosgorsud-1767889809.html
https://ria.ru/20220907/premii-1815092959.html
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Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822589738_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_544b6e11fca587ef043b4ec6dc3daad3.jpg
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
олесь бузина, осло, стокгольм (город), донбасс, международный уголовный суд, нобелевская премия мира, весна, мемориал
Олесь Бузина, Осло, Стокгольм (город), Донбасс, Международный уголовный суд, Нобелевская премия мира, Весна, Мемориал
Нобелевская неделя — 2022 в очередной раз подтвердила правоту слов, сказанных еще в XVII веке: "Если бы геометрические теоремы затрагивали частные интересы, из-за них бы велись войны". А если даже не войны, то по крайней мере нервные словопрения.
Действительно, премии по физике, химии, биологии/медицине вызывают к себе благожелательное и почтительное отношение. Если не все понимают, о чем идет речь, обозреватели популярно разъясняют, в чем значение новейших открытий в области истории человеческого генома или химических клик-реакций. Как это обогащает наши познания о мироздании и как это может быть применено в народном хозяйстве.
Дрязги бывают и здесь — например, о приоритете, но они довольно редки и не портят общую благостную картину. А звание "нобелевский лауреат по физике (химии, биологии)" и до сего дня является почетным. Маститый ученый, понимаешь.
Но только мы отходим от естественных наук и переходим в иные сферы, картина меняется диаметрально. Премия по экономике (кроме того, что это не совсем Нобелевская премия — она была учреждена лишь в 1968 году и в завещании Нобеля не обозначена) вызывает к себе скорее безразличное отношение. Во-первых, потому, что это чистая игра в бисер, раздел теории игр — и не более. Во-вторых, что более важно, применение этой премии в народном хозяйстве близко к нулю. Как минимум с 2008 года мировую экономику сильно корежит, и чем далее, тем сильнее, а маститые лауреаты все играют в теорию игр, и близко не касаясь того, что же все-таки происходит и чем сердце успокоится.
Премия по литературе в лучшем случае совсем никого не волнует, не греет, не заражает — как, например, премия этого года, присужденная французской писательнице Анни Эрно, о существовании которой 99,99% читателей впервые узнали из нобелевского релиза. Либо вызывает в памяти мрачные времена культа личности, когда Сталинскую премию 1948 года дали за произведение С. П. Бабаевского "Кавалер Золотой Звезды" — сейчас и роман, и его автор полностью забыты, но в 1949 году жюри было прельщено невыносимой идеологической правильностью. Премия 2015 года, врученная С. А. Алексиевич, на той же линии. Секретарская литература (впрочем, обязательно "идеалистического направления", как завещал Нобель) ценима и в Стокгольме
.
Но все это мелочи по сравнению с Нобелевской премией мира. Нобелевский институт в Осло
давно уже проявляет замечательное умение натягивать сову на глобус, т. е. объявлять лауреатов, никак не соответствующих первоначальному завещанию. Которое гласит: "Тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".
Пример того, как сплачивать народы и сокращать численность постоянных армий, дают лауреаты премии 2022 года — глава белорусского правозащитного центра "Весна
" А. В. Беляцкий, российская общественная организация "Мемориал
"* и украинский "Центр гражданских свобод". Они удостоены награды за то, что "представляют гражданское общество в своих странах". А именно: "Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии".
Когда бы норвежский институт следовал рекомендации Бонапарта "Да-да, пишите так, чтобы было кратко и неясно", достаточно было бы указать, что лауреаты "представляют гражданское общество в своих странах", не конкретизируя, как именно и в каком качестве они его представляют. Ведь гражданское общество что дышло, куда поворотил, туда и вышло, записать в его представителей можно кого угодно. Хоть секту Христа-Виссариона.
Но в Осло решили описать все подробно. Вплоть до указания "Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления и нарушения прав человека".
Если брать период с 2014 по 2022 год, преступлений и нарушений было довольно много. Но "выдающиеся усилия" были несколько однобокими. В составленной "Центром громадяньских свобод" хронике его деятельности за 2014-2015 годы есть "передача в Международный уголовный суд
представления со свидетельствами о преступлениях против человечности, совершенных режимом Януковича во время Евромайдана 2013-2014 годов", но нету ни слова, ни полслова об одесской гекатомбе 2 мая 2014 года и об убийстве Олеся Бузины
в апреле 2015-го. Что же там свидетельствовать и что документировать? Это же не вопиющие к небу злодеяния кровавого Януковича.
Точно так же обстрелы гражданского населения в Донбассе
, разбрасывание мин "Лепесток" в жилых кварталах, деяния батальона "Азов"** в Мариуполе
не подлежат документации. Или вообще не подлежат — без объяснений и упоминаний, как это наблюдается с "Центром громадяньских свобод", или не подлежат потому, как в случае с "Мемориалом"*, что нет достоверной информации. Ибо достоверна лишь та информация, которая идет из Киева
. Свидетельства из иных мест доверия не заслуживают.
Все это производит довольно жалкое впечатление. Впрочем, есть и такое мнение: "Хорошо хотя бы то, что премию мира не дали Зеленскому и Навальному". Хотя близко к тому было, но предпочли дать забытым или даже вовсе неведомым громадянам. Вероятно, Зеленский поставлен в список 2023 года.
Между тем у Норвежского нобелевского института была превосходная возможность промолчать. В 1914-1918 и 1939-1943 годах премию мира не давали, сделав исключение только для Международного комитета Красного Креста (1917-й и 1944 год). Что логично.
Кто в 1914-1918 и 1939-1943 годах вносил весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности армий либо в развитие мирных инициатив? Никто. И такой случай был предусмотрен уставом Нобелевского фонда, "если ни одна рассматриваемая деятельность претендентов не окажется достаточно значимой".
В 2022-м сплочение народов и сокращение численности армий — примерно как в 1914 году.
Ничто не мешало — как и в предыдущие тяжкие эпохи — с горечью признать, что пацифизм потерпел поражение, и отложить присуждение пацифистской премии до более благоприятных времен. Это избавило бы Нобелевский комитет от многих неудобств.
* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована.
** Террористическая организация, запрещенная в России.