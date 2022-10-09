https://ria.ru/20221009/potok-1822649239.html
В США объяснили полет самолета-разведчика над "Северным потоками"
В США объяснили полет самолета-разведчика над "Северным потоками" - РИА Новости, 09.10.2022
В США объяснили полет самолета-разведчика над "Северным потоками"
Самолет-разведчик ВМС США находился над местом повреждения газопроводов "Северный поток" вскоре после ЧП в рамках планового полета, пояснили в командовании... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T20:02
2022-10-09T20:02
2022-10-09T20:02
в мире
сша
европа
балтийское море
военно-морские силы сша
северный поток
северный поток — 2
boeing p-8a poseidon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Самолет-разведчик ВМС США находился над местом повреждения газопроводов "Северный поток" вскоре после ЧП в рамках планового полета, пояснили в командовании военно-морских сил США по Европе и Африке.Ранее СМИ писали, что самолет-разведчик ВМС США пролетел рядом с местом терактов на газопроводе "Северный поток 2" через несколько часов после случившегося. Вылетевший из Исландии P-8A Poseidon, согласно полетным данным, был над Северным морем, когда сейсмологи зафиксировали взрыв на трубопроводе, до этого он совершил два обычных круга над Польшей, а после направился к району трубопровода в Балтийском море. Аппарат в разное время приближался к месту аварии на 24 и 4 километра."Самолет P-8A Poseidon ВМС США, показанный в данных слежения, совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов "Северный поток", - сказали РИА Новости в европейско-африканском командовании ВМС.Там отметили, что самолеты шестого флота США часто совершают вылеты с баз союзников, чтобы повысить эффективность и совместимость.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html
https://ria.ru/20221009/vzryvy-1822634349.html
сша
европа
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_610adb630e666a735e04dbded69b33dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, балтийское море, военно-морские силы сша, северный поток, северный поток — 2, boeing p-8a poseidon, авария на "северных потоках"
В мире, США, Европа, Балтийское море, Военно-морские силы США, Северный поток, Северный поток — 2, Boeing P-8A Poseidon, Авария на "Северных потоках"
В США объяснили полет самолета-разведчика над "Северным потоками"
Пентагон пояснил, что разведчик ВМС США планово летал над местом ЧП с "Северными потоками"