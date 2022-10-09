https://ria.ru/20221009/potok-1822649239.html

В США объяснили полет самолета-разведчика над "Северным потоками"

В США объяснили полет самолета-разведчика над "Северным потоками" - РИА Новости, 09.10.2022

В США объяснили полет самолета-разведчика над "Северным потоками"

Самолет-разведчик ВМС США находился над местом повреждения газопроводов "Северный поток" вскоре после ЧП в рамках планового полета, пояснили в командовании... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T20:02

2022-10-09T20:02

2022-10-09T20:02

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сша

европа

балтийское море

военно-морские силы сша

северный поток

северный поток — 2

boeing p-8a poseidon

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Самолет-разведчик ВМС США находился над местом повреждения газопроводов "Северный поток" вскоре после ЧП в рамках планового полета, пояснили в командовании военно-морских сил США по Европе и Африке.Ранее СМИ писали, что самолет-разведчик ВМС США пролетел рядом с местом терактов на газопроводе "Северный поток 2" через несколько часов после случившегося. Вылетевший из Исландии P-8A Poseidon, согласно полетным данным, был над Северным морем, когда сейсмологи зафиксировали взрыв на трубопроводе, до этого он совершил два обычных круга над Польшей, а после направился к району трубопровода в Балтийском море. Аппарат в разное время приближался к месту аварии на 24 и 4 километра."Самолет P-8A Poseidon ВМС США, показанный в данных слежения, совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов "Северный поток", - сказали РИА Новости в европейско-африканском командовании ВМС.Там отметили, что самолеты шестого флота США часто совершают вылеты с баз союзников, чтобы повысить эффективность и совместимость.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

https://ria.ru/20221009/vzryvy-1822634349.html

сша

европа

балтийское море

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в мире, сша, европа, балтийское море, военно-морские силы сша, северный поток, северный поток — 2, boeing p-8a poseidon, авария на "северных потоках"