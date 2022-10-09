https://ria.ru/20221009/posol-1822588804.html

МИД Белоруссии подтвердил вручение украинскому послу ноты

МИД Белоруссии подтвердил вручение украинскому послу ноты - РИА Новости, 09.10.2022

МИД Белоруссии подтвердил вручение украинскому послу ноты

МИД Белоруссии подтвердил факт недавнего вручения послу Украины в Минске ноты с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:43

2022-10-09T12:43

2022-10-09T12:43

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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. МИД Белоруссии подтвердил факт недавнего вручения послу Украины в Минске ноты с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории."Могу только подтвердить информацию, что (посол Украины – ред.) был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.Ранее МИД Украины заявил, что украинского посла в Минске Игоря Кизима вечером в субботу вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии для вручения ноты. Украинская сторона заявила, что содержащаяся в ней информация не соответствует действительности, назвав ее очередными "инсинуациями белорусского режима" и попытавшись объяснить вручение ноты "российской провокацией".Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска - не допустить удары по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии. Глава белорусского МИД Владимир Макей в конце сентября заявлял, что Белоруссия не собирается наносить удар по Украине и заинтересована в прекращении конфликта как можно скорее.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821388904.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, украина, мид белоруссии, мид украины, игорь кизим