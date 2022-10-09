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МИД Белоруссии подтвердил вручение украинскому послу ноты - РИА Новости, 09.10.2022
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МИД Белоруссии подтвердил вручение украинскому послу ноты
МИД Белоруссии подтвердил вручение украинскому послу ноты - РИА Новости, 09.10.2022
МИД Белоруссии подтвердил вручение украинскому послу ноты
МИД Белоруссии подтвердил факт недавнего вручения послу Украины в Минске ноты с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:43
2022-10-09T12:43
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. МИД Белоруссии подтвердил факт недавнего вручения послу Украины в Минске ноты с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории."Могу только подтвердить информацию, что (посол Украины – ред.) был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.Ранее МИД Украины заявил, что украинского посла в Минске Игоря Кизима вечером в субботу вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии для вручения ноты. Украинская сторона заявила, что содержащаяся в ней информация не соответствует действительности, назвав ее очередными "инсинуациями белорусского режима" и попытавшись объяснить вручение ноты "российской провокацией".Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска - не допустить удары по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии. Глава белорусского МИД Владимир Макей в конце сентября заявлял, что Белоруссия не собирается наносить удар по Украине и заинтересована в прекращении конфликта как можно скорее.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821388904.html
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в мире, белоруссия, украина, мид белоруссии, мид украины, игорь кизим
В мире, Белоруссия, Украина, МИД Белоруссии, МИД Украины, Игорь Кизим
12:43 09.10.2022
 
МИД Белоруссии подтвердил вручение украинскому послу ноты

МИД Белоруссии подтвердил вручение послу Украины Кизиму ноты об агрессивных планах Киева

© Фото : Посольство Украины в Республике БеларусьПосол Украины в Белоруссии Игорь Кизим
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Посольство Украины в Республике Беларусь
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим . Архивное фото
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. МИД Белоруссии подтвердил факт недавнего вручения послу Украины в Минске ноты с утверждением о планах Киева нанести удар по белорусской территории.
"Могу только подтвердить информацию, что (посол Украины – ред.) был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 12:20
Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией
Ранее МИД Украины заявил, что украинского посла в Минске Игоря Кизима вечером в субботу вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии для вручения ноты. Украинская сторона заявила, что содержащаяся в ней информация не соответствует действительности, назвав ее очередными "инсинуациями белорусского режима" и попытавшись объяснить вручение ноты "российской провокацией".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска - не допустить удары по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии. Глава белорусского МИД Владимир Макей в конце сентября заявлял, что Белоруссия не собирается наносить удар по Украине и заинтересована в прекращении конфликта как можно скорее.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 12:51Специальная военная операция на Украине
Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине
 
В миреБелоруссияУкраинаМИД БелоруссииМИД УкраиныИгорь Кизим
 
 
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