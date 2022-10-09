Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/pogoda-1822569609.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 09.10.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачность с прояснениями ожидается в Москве в воскресенье, во второй половине дня пройдут скоротечные ливневые дожди, воздух прогреется до плюс 15 градусов,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:40
2022-10-09T09:40
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752311338_0:278:3062:2000_1920x0_80_0_0_c92345011e97eeff59d2ed7f2b33df70.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Облачность с прояснениями ожидается в Москве в воскресенье, во второй половине дня пройдут скоротечные ливневые дожди, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Во второй половине дня небо нахмурится, но а ближе к вечеру прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 5-7 миллиметров. То есть, в Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 13-15, в Подмосковье от 11 до 16 градусов", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным, западным порывистым 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752311338_0:393:2207:2048_1920x0_80_0_0_58ae7f4a7a1d4a54db76891d90b682b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
09:40 09.10.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЖенщина с коляской гуляет в парке в Москве
Женщина с коляской гуляет в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Женщина с коляской гуляет в парке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Облачность с прояснениями ожидается в Москве в воскресенье, во второй половине дня пройдут скоротечные ливневые дожди, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во второй половине дня небо нахмурится, но а ближе к вечеру прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 5-7 миллиметров. То есть, в Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 13-15, в Подмосковье от 11 до 16 градусов", - сообщил Тишковец.
Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным, западным порывистым 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.
Золотая осень в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.

Женщина прогуливается в Нарымском сквере Новосибирска
1 из 12

В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.

Мужчина с собаками прогуливается в сквере на Ленинском проспекте в Москве
2 из 12

Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.

Скворец на ветке рябины в сквере на Ленинском проспекте в Москве
3 из 12

Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Температура воздуха будет выше климатической нормы.

Девушка с ребенком прогуливается на Ленинском проспекте в Москве
4 из 12

Температура воздуха будет выше климатической нормы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.

Мужчина прогуливается в парке на Ленинском проспекте в Москве
5 из 12

Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Тем более что в разгаре грибной сезон.

Белка в Нарымском сквере Новосибирска
6 из 12

Тем более что в разгаре грибной сезон.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.

Девушка прогуливается по улице в Новосибирске
7 из 12

Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.

Девушка выгуливает собаку в Нарымском сквере Новосибирска
8 из 12

Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян на снежные вершины хребта Академика Обручева в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва
9 из 12

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.

Лошади пасутся в поле в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва
10 из 12

Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян на Долину царей в Пий-Хемском кожууне Республики Тыва
11 из 12

А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 Енисей возле реки Ус в горах Западного Саяна в Красноярском крае
12 из 12

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 12

В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 12

Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 12

Температура воздуха будет выше климатической нормы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 12

Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
6 из 12

Тем более что в разгаре грибной сезон.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 12

Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
11 из 12

А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
12 из 12

Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала