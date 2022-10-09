Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье
В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.
В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.
Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.
Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.
Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.
Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.
Температура воздуха будет выше климатической нормы.
Температура воздуха будет выше климатической нормы.
Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.
Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.
Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.
Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.
Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.
Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.
Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.
Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.
Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.
А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.
А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.
Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.
Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.
В России распогодилось, наступила настоящая золотая осень и "старое" бабье лето.
Если классическое бабье лето приходится на середину сентября, то "старое", или запоздалое, перекидывается на начало октября.
Погода будет определяться мягким дыханием Атлантики, нас ждут несколько погожих дней.
Температура воздуха будет выше климатической нормы.
Наступающие выходные обещают стать лучшим временем для прогулок.
Бабье лета — это не только высокая для осени температура, но и прозрачный воздух.
Жаль только, заканчивается этот прекрасный период слишком быстро.
Вид с Куртушибинского хребта горной системы Западный Саян в Пий-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва.
Воскресенье будет еще теплым, но уже облачным.
А уже с понедельника температура понизится, местами пойдут дожди.
Автомобиль на федеральной автотрассе Р-257 "Енисей" в Красноярском крае.