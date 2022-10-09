https://ria.ru/20221009/pogoda-1822569609.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 09.10.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачность с прояснениями ожидается в Москве в воскресенье, во второй половине дня пройдут скоротечные ливневые дожди, воздух прогреется до плюс 15 градусов,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T09:40

2022-10-09T09:40

2022-10-09T09:40

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Облачность с прояснениями ожидается в Москве в воскресенье, во второй половине дня пройдут скоротечные ливневые дожди, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Во второй половине дня небо нахмурится, но а ближе к вечеру прошумят скоротечные ливневые дожди с общим количеством осадков до 5-7 миллиметров. То есть, в Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 13-15, в Подмосковье от 11 до 16 градусов", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет юго-западным, западным порывистым 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец