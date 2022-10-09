https://ria.ru/20221009/pochta-1822186922.html

Всемирный день почты

Всемирный день почты - РИА Новости, 09.10.2022

Всемирный день почты

Всемирный день почты (World Post Day) отмечается ежегодно 9 октября. В этот день в 1874 году в столице Швейцарии Берне была основана главная международная... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T00:49

2022-10-09T00:49

2022-10-09T00:49

справки

всемирный день почты

в мире

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Всемирный день почты (World Post Day) отмечается ежегодно 9 октября. В этот день в 1874 году в столице Швейцарии Берне была основана главная международная почтовая организация – Всемирный почтовый союз (ВПС). На Конгрессе ВПС, проходившем в Токио (Япония) в 1969 году, было принято решение отмечать эту дату как Всемирный день почты.Цель Всемирного дня почты заключается в пропаганде роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и его вклада в социально-экономическое развитие страны. Потребность в получении известий из других местностей и стран восходит к глубокой древности и первоначально удовлетворялась через посредство гонцов, которые приносили сообщения, как устные, так и письменные или облеченные в символическую форму. В Древней Греции, Персии, Египте, Китае, Римской империи была хорошо налаженная почтовая связь. В Средние века в Европе существовали монастырские и университетские почты.С развитием торговли и ремесел появились почты городов (первоначально обслуживали купцов и ремесленников, а затем и другие слои населения). В XVI–XVII веках во Франции, Швеции, Англии и других странах появилась централизованная королевская почта. С развитием производственных отношений возникла необходимость в регулярной и быстрой почтовой связи как внутри стран, так и между государствами. В результате были созданы регулярные общегосударственные и международные почтовые службы с использованием конной тяги. С открытием в Великобритании в 1830 году железнодорожной линии Ливерпуль – Манчестер почту стали перевозить по железной дороге вначале как груз, а с 1839 года – в специально оборудованных почтовых вагонах. В XVII–XVIII веках обмен почтой между странами в значительной степени регулировался двусторонними почтовыми соглашениями. Но к XIX веку сеть двусторонних соглашений стала настолько сложной, что препятствовала быстро развивающимся торговым и коммерческим секторам. В международных почтовых службах требовались порядок и упрощение.Образованный в 1874 году Всемирный почтовый союз позволил объединить запутанный международный лабиринт почтовых услуг и правил в единую почтовую территорию для взаимного обмена письмами. Барьеры и границы, которые препятствовали свободному потоку и росту международной почты, были стерты. Появление в начале XX века самолета значительно увеличило скорость пересылки почтовых отправлений. С изобретением электронной почты в последней четверти XX века объем письменной корреспонденции, пересылаемой в традиционной системе почтовой связи, сократился, но она сохранила значение массового вида связи для пересылки материальных объектов.Сегодня в состав ВПС входят почтовые администрации из 192 стран. По всему миру в единой почтовой системе работает 650 тысяч отделений, на которых трудятся 5,3 миллиона человек. Почта также имеет мандат на оказание общественных услуг от правительств многих стран.Всемирный почтовый союз является одной из самых старых и наиболее представительных международных межправительственных организаций. Он имеет статус специализированного учреждения ООН. ВПС является главным форумом для сотрудничества между почтовыми службами, он помогает обеспечить универсальную сеть современных почтовых продуктов и услуг; выполняет консультативную, посредническую и связующую роль; а также оказывает при необходимости техническую помощь. ВПС устанавливает правила международного почтового обмена, дает рекомендации по стимулированию роста объемов почты, посылок и финансовых услуг и по повышению качества обслуживания клиентов. Россия была в числе стран-учредителей Всемирного почтового союза. В настоящее время "Почта России" входит в Совет почтовой эксплуатации ВПС, который является техническим и оперативным центром организации. Программа работ совета направлена на оказание помощи почтовым службам в модернизации и обновлении их почтовых продуктов и услуг. "Почта России" включает в себя более 38 тысяч отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 311 тысяч почтовых работников. Отделения почты сегодня – это многопрофильные и многофункциональные офисы, где за один визит можно закрыть максимальное количество бытовых вопросов: получить корреспонденцию, купить продукты, оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства, сделать денежный перевод или приобрести страховку. Ежегодно "Почта России" принимает около 2,6 миллиарда писем и счетов и обрабатывает почти 400 миллионов посылок. Предприятие обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется более 500 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 2,6 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).Каждый год более 150 стран мира проводят различные мероприятия, посвященные Всемирному дню почты. Многие почтовые ведомства пользуются этой возможностью для внедрения или продвижения новых почтовых продуктов и услуг. Кроме того, некоторые почтовые ведомства проводят во Всемирный день почты церемонии награждения своих наиболее отличившихся сотрудников.Во многих странах проводятся филателистические выставки, организовываются выпуски новых марок и их специальные гашения. В почтовых отделениях, центрах и музеях, проходят дни открытых дверей, конференции, семинары и практикумы, а также культурные, спортивные и другие развлекательные мероприятия.Каждый год празднование Всемирного дня почты посвящено определенной теме. Тема 2022 года: "Почта на службе все планеты". В рамках темы раскрывается, как почта, обладающая крупнейшей логистической сетью в мире, может помочь ускорить "зеленый" переход в масштабах всей экономики.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день почты, в мире