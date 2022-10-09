https://ria.ru/20221009/peskov-1822662824.html
Песков о задействовании ядерной доктрины из-за ЧП в Крыму: неверный вопрос
Песков о задействовании ядерной доктрины из-за ЧП в Крыму: неверный вопрос - РИА Новости, 09.10.2022
Песков о задействовании ядерной доктрины из-за ЧП в Крыму: неверный вопрос
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости назвал "совсем неверной постановкой вопроса" рассуждения, попадает ли теракт на Крымском... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T21:25
2022-10-09T21:25
2022-10-09T21:51
чп на крымском мосту
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости назвал "совсем неверной постановкой вопроса" рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины."Нет. Совсем неверная постановка вопроса", - сказал он, отвечая на вопрос, означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ.В июне 2020 года указом президента России были утверждены основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Этот документ определяет принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода России к применению ядерного оружия.В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.Условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, названы: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников; применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, угрожающая самому существованию государства.
https://ria.ru/20221009/most-1822610242.html
https://ria.ru/20221009/terrorizm-1822653475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
ЧП на Крымском мосту, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
21:25 09.10.2022 (обновлено: 21:51 09.10.2022)
Песков о задействовании ядерной доктрины из-за ЧП в Крыму: неверный вопрос
Песков назвал неверным вопрос о применении ядерной доктрины после ЧП на Крымском мосту
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости назвал "совсем неверной постановкой вопроса" рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины.
"Нет. Совсем неверная постановка вопроса", - сказал он, отвечая на вопрос, означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.
Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ.
В июне 2020 года указом президента России были утверждены основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Этот документ определяет принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода России к применению ядерного оружия.
В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, названы: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников; применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, угрожающая самому существованию государства.