https://ria.ru/20221009/peskov-1822662824.html

Песков о задействовании ядерной доктрины из-за ЧП в Крыму: неверный вопрос

Песков о задействовании ядерной доктрины из-за ЧП в Крыму: неверный вопрос - РИА Новости, 09.10.2022

Песков о задействовании ядерной доктрины из-за ЧП в Крыму: неверный вопрос

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости назвал "совсем неверной постановкой вопроса" рассуждения, попадает ли теракт на Крымском... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T21:25

2022-10-09T21:25

2022-10-09T21:51

чп на крымском мосту

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_8cd19242fad7622d65ffac1963371cf1.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости назвал "совсем неверной постановкой вопроса" рассуждения, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины."Нет. Совсем неверная постановка вопроса", - сказал он, отвечая на вопрос, означают ли слова, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ.В июне 2020 года указом президента России были утверждены основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Этот документ определяет принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода России к применению ядерного оружия.В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.Условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, названы: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников; применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, угрожающая самому существованию государства.

https://ria.ru/20221009/most-1822610242.html

https://ria.ru/20221009/terrorizm-1822653475.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

чп на крымском мосту, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)