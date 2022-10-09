https://ria.ru/20221009/peregovorov-1822676334.html

Эксперт назвал возможную цель Запада в переговорах с Россией по Украине

Эксперт назвал возможную цель Запада в переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 09.10.2022

Эксперт назвал возможную цель Запада в переговорах с Россией по Украине

Возможные переговоры в Стамбуле России и четырех стран Запада могут быть использованы для того, чтобы вынудить РФ пойти на определенные компромиссы по Украине,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T23:46

2022-10-09T23:46

2022-10-09T23:46

специальная военная операция на украине

цены на нефть

богдан безпалько

андрей суздальцев

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украина

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Возможные переговоры в Стамбуле России и четырех стран Запада могут быть использованы для того, чтобы вынудить РФ пойти на определенные компромиссы по Украине, заявил в комментарии РИА Новости член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.Сегодня председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель. сообщил РИА Новости, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул. А ранее стало известно, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании, соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам."Я думаю, что эти переговоры могут заинспирированы опасениями по поводу того, что Россия может сконцентрироваться, как говорил когда-то в девятнадцатом веке канцлер Горчаков: "Россия сосредотачивается". Будет проведена мобилизация, обновлена техника, обмен военный персонал, и после этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер. Поэтому, возможно, сейчас все эти страны спешат закрепить успех. То есть принудить Россию пойти на какие-то уступки и компромиссы", - сказал он.Отвечая на вопрос РИА Новости о реальности проведения озвученных турецкой стороной переговоров доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что попытки Турции являются, безусловно, подходом "благородным", ведь "считается, что любые переговоры лучше войны", однако их реальная перспектива остается не совсем ясной, поскольку "есть нюансы"."Понятно, что турецкое желание колоссально. Турция выдвигается с минимальными ресурсами, но поразительной активностью своего руководителя и способностью решить любые проблемы. Он (Эрдоган - ред.) стремится вывести Турцию на уровень мировой державы", - сказал он.Однако эффективность участия в переговорах европейских стран Суздальцев ставит под сомнение, поскольку дипломатические усилия Франция и Германии не увенчались успехом еще в рамках минского переговорного процесса, а Великобритания, по мнению политолога, является страной , которая "только живет и дышит войной"."Остаются США, то есть все вопросы могут быть решены в диалоге между Вашингтоном и Москвой. Как в старые добрые времена Холодной войны", - заключает Суздальцев.

https://ria.ru/20221009/diplomatiya-1822624318.html

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822384043.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, богдан безпалько, андрей суздальцев, турция, украина, россия, высшая школа экономики (вшэ)