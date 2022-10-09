https://ria.ru/20221009/pentagon-1822551483.html
В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту
В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 09.10.2022
В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту
Пентагон видел сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать по этому поводу нечего, сказал РИА Новости представитель министерства обороны США. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T00:43
2022-10-09T00:43
2022-10-09T07:12
россия
министерство обороны сша
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Пентагон видел сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать по этому поводу нечего, сказал РИА Новости представитель министерства обороны США.По его словам, украинцы "сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать".Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным Следственного комитета, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/sledstvie-1822541587.html
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россия, министерство обороны сша, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Россия, Министерство обороны США, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
00:43 09.10.2022 (обновлено: 07:12 09.10.2022)
В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту
Представитель Пентагона отказался комментировать взрыв автомобиля на Крымском мосту