https://ria.ru/20221009/pentagon-1822551483.html

В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту

В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 09.10.2022

В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту

Пентагон видел сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать по этому поводу нечего, сказал РИА Новости представитель министерства обороны США. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T00:43

2022-10-09T00:43

2022-10-09T07:12

россия

министерство обороны сша

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822455122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3412756a8d673640805a706c30c1a4bf.jpg

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Пентагон видел сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать по этому поводу нечего, сказал РИА Новости представитель министерства обороны США.По его словам, украинцы "сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать".Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным Следственного комитета, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221008/sledstvie-1822541587.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство обороны сша, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту