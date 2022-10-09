22:43 09.10.2022 (обновлено: 12:21 10.10.2022)
Через Керченский пролив за сутки на паромах перевезли 1490 человек
Минтранс: через Керченский пролив за сутки на паромах перевезли 1490 человек
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За сутки после взрыва на Крымском мосту в оба направления Керченского пролива перевезено почти 1,5 тысячи человек, а также 162 большегруза, сообщает Минтранс РФ.
"По данным Росморречфлота, за неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе, из Крыма – 712, в Крым - 778 человек... Паромы также перевезли в морской порт Кавказ (Краснодарский край) 85 большегрузных автомобилей, в крымский морской порт Керчь – 77 тяжелых грузовиков", - говорится в сообщении.
Ведомство также уточняет, что чуть более половины от общего числа перевезенных пассажиров – 757 – доставлено привлеченными для работы на переправе пассажирскими судами. Оставшиеся 737 человек - автомобильно-пассажирскими паромами "Керченский-2" и "Лаврентий".
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.