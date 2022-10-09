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Через Керченский пролив за сутки на паромах перевезли 1490 человек - РИА Новости, 10.10.2022
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Через Керченский пролив за сутки на паромах перевезли 1490 человек
Через Керченский пролив за сутки на паромах перевезли 1490 человек - РИА Новости, 10.10.2022
Через Керченский пролив за сутки на паромах перевезли 1490 человек
За сутки после взрыва на Крымском мосту в оба направления Керченского пролива перевезено почти 1,5 тысячи человек, а также 162 большегруза, сообщает Минтранс... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-09T22:43
2022-10-10T12:21
россия
происшествия
керченский пролив
кавказ
национальный антитеррористический комитет рф
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За сутки после взрыва на Крымском мосту в оба направления Керченского пролива перевезено почти 1,5 тысячи человек, а также 162 большегруза, сообщает Минтранс РФ."По данным Росморречфлота, за неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе, из Крыма – 712, в Крым - 778 человек... Паромы также перевезли в морской порт Кавказ (Краснодарский край) 85 большегрузных автомобилей, в крымский морской порт Керчь – 77 тяжелых грузовиков", - говорится в сообщении.Ведомство также уточняет, что чуть более половины от общего числа перевезенных пассажиров – 757 – доставлено привлеченными для работы на переправе пассажирскими судами. Оставшиеся 737 человек - автомобильно-пассажирскими паромами "Керченский-2" и "Лаврентий".Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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россия
керченский пролив
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россия, происшествия, керченский пролив, кавказ, национальный антитеррористический комитет рф, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Россия, Происшествия, Керченский пролив, Кавказ, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
22:43 09.10.2022 (обновлено: 12:21 10.10.2022)
 
Через Керченский пролив за сутки на паромах перевезли 1490 человек

Минтранс: через Керченский пролив за сутки на паромах перевезли 1490 человек

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За сутки после взрыва на Крымском мосту в оба направления Керченского пролива перевезено почти 1,5 тысячи человек, а также 162 большегруза, сообщает Минтранс РФ.
"По данным Росморречфлота, за неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе, из Крыма – 712, в Крым - 778 человек... Паромы также перевезли в морской порт Кавказ (Краснодарский край) 85 большегрузных автомобилей, в крымский морской порт Керчь – 77 тяжелых грузовиков", - говорится в сообщении.
Ведомство также уточняет, что чуть более половины от общего числа перевезенных пассажиров – 757 – доставлено привлеченными для работы на переправе пассажирскими судами. Оставшиеся 737 человек - автомобильно-пассажирскими паромами "Керченский-2" и "Лаврентий".
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Министр транспорта России Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 15:40
Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту
 
РоссияПроисшествияКерченский проливКавказНациональный антитеррористический комитет РФФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Следственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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