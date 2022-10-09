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Третий паром начнет работу на Керченской переправе 10 октября - РИА Новости, 10.10.2022
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Третий паром начнет работу на Керченской переправе 10 октября
Третий паром начнет работу на Керченской переправе 10 октября - РИА Новости, 10.10.2022
Третий паром начнет работу на Керченской переправе 10 октября
Минтранс РФ планирует расширить перевозки на Керченской паромной переправе: в понедельник, 10 октября, на линию выйдет третий автомобильно-пассажирский паром, а РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-09T23:35
2022-10-10T12:20
владимир путин
александр бастрыкин
россия
керченский пролив
украина
национальный антитеррористический комитет рф
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минтранс РФ планирует расширить перевозки на Керченской паромной переправе: в понедельник, 10 октября, на линию выйдет третий автомобильно-пассажирский паром, а в конце недели - еще одно судно, говорится в сообщении министерства."Масштабы перевозок будут расширяться. Минтрансом России, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив. В понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели еще одного судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Сейчас на Керченской переправе работают два автомобильно-пассажирских парома "Керченский-2" и "Лаврентий". За первые сутки они перевезли 737 человек и 162 грузовика. Также на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез".Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, уточнили в министерстве.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В воскресенье президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.
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керченский пролив
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владимир путин, александр бастрыкин, россия, керченский пролив, украина, национальный антитеррористический комитет рф, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Россия, Керченский пролив, Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
23:35 09.10.2022 (обновлено: 12:20 10.10.2022)
 
Третий паром начнет работу на Керченской переправе 10 октября

Минтранс: с 10 октября на Керченской переправе начнет работать третий паром

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минтранс РФ планирует расширить перевозки на Керченской паромной переправе: в понедельник, 10 октября, на линию выйдет третий автомобильно-пассажирский паром, а в конце недели - еще одно судно, говорится в сообщении министерства.
"Масштабы перевозок будут расширяться. Минтрансом России, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив. В понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели еще одного судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Сейчас на Керченской переправе работают два автомобильно-пассажирских парома "Керченский-2" и "Лаврентий". За первые сутки они перевезли 737 человек и 162 грузовика. Также на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез".
Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, уточнили в министерстве.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В воскресенье президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.
Министр транспорта России Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 15:40
Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту
 
Владимир ПутинАлександр БастрыкинРоссияКерченский проливУкраинаНациональный антитеррористический комитет РФФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Следственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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