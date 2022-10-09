https://ria.ru/20221009/parom-1822675139.html

Третий паром начнет работу на Керченской переправе 10 октября

Третий паром начнет работу на Керченской переправе 10 октября - РИА Новости, 10.10.2022

Третий паром начнет работу на Керченской переправе 10 октября

Минтранс РФ планирует расширить перевозки на Керченской паромной переправе: в понедельник, 10 октября, на линию выйдет третий автомобильно-пассажирский паром, а РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-09T23:35

2022-10-09T23:35

2022-10-10T12:20

владимир путин

александр бастрыкин

россия

керченский пролив

украина

национальный антитеррористический комитет рф

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минтранс РФ планирует расширить перевозки на Керченской паромной переправе: в понедельник, 10 октября, на линию выйдет третий автомобильно-пассажирский паром, а в конце недели - еще одно судно, говорится в сообщении министерства."Масштабы перевозок будут расширяться. Минтрансом России, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив. В понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели еще одного судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Сейчас на Керченской переправе работают два автомобильно-пассажирских парома "Керченский-2" и "Лаврентий". За первые сутки они перевезли 737 человек и 162 грузовика. Также на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез".Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, уточнили в министерстве.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В воскресенье президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.

https://ria.ru/20221008/savelev-1822478725.html

россия

керченский пролив

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, александр бастрыкин, россия, керченский пролив, украина, национальный антитеррористический комитет рф, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту