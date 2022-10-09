https://ria.ru/20221009/parom-1822560038.html

В Минтрансе рассказали о работе паромного сообщения с Крымом

В Минтрансе рассказали о работе паромного сообщения с Крымом - РИА Новости, 09.10.2022

В Минтрансе рассказали о работе паромного сообщения с Крымом

Паром на переправе между Крымом и Краснодарским краем выполнил уже три рейса, сообщается в Telegram-канале Минтранса. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T07:37

2022-10-09T07:37

2022-10-09T09:25

краснодарский край

россия

чп на крымском мосту

происшествия

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Паром на переправе между Крымом и Краснодарским краем выполнил уже три рейса, сообщается в Telegram-канале Минтранса."Паром "Керченский-2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из пункта Крым в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в порт Крым. В 05:50 паром вышел в третий рейс, он взял на борт десять автомобилей и 39 пассажиров", — рассказали в ведомстве.Накануне утром на Крымском мосту прогремел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета, там подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Вечером восстановили и движение по железной дороге: сначала по мосту прошли тестовые грузовые поезда, затем и пассажирский состав "Симферополь — Москва".Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.

https://ria.ru/20221009/pentagon-1822551483.html

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Алексей Калабанов

краснодарский край, россия, чп на крымском мосту, происшествия, республика крым, крымский мост