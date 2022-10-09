Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе рассказали о работе паромного сообщения с Крымом - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/parom-1822560038.html
В Минтрансе рассказали о работе паромного сообщения с Крымом
В Минтрансе рассказали о работе паромного сообщения с Крымом - РИА Новости, 09.10.2022
В Минтрансе рассказали о работе паромного сообщения с Крымом
Паром на переправе между Крымом и Краснодарским краем выполнил уже три рейса, сообщается в Telegram-канале Минтранса. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T07:37
2022-10-09T09:25
краснодарский край
россия
чп на крымском мосту
происшествия
республика крым
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822525041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d41150c79fc8786aa5bae24c90a1b91.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Паром на переправе между Крымом и Краснодарским краем выполнил уже три рейса, сообщается в Telegram-канале Минтранса."Паром "Керченский-2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из пункта Крым в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в порт Крым. В 05:50 паром вышел в третий рейс, он взял на борт десять автомобилей и 39 пассажиров", — рассказали в ведомстве.Накануне утром на Крымском мосту прогремел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета, там подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Вечером восстановили и движение по железной дороге: сначала по мосту прошли тестовые грузовые поезда, затем и пассажирский состав "Симферополь — Москва".Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.
https://ria.ru/20221009/pentagon-1822551483.html
краснодарский край
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822525041_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ec78a3ef9fb9431d4cf879aa12bc14d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, чп на крымском мосту, происшествия, республика крым, крымский мост
Краснодарский край, Россия, ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Республика Крым, Крымский мост
07:37 09.10.2022 (обновлено: 09:25 09.10.2022)
 
В Минтрансе рассказали о работе паромного сообщения с Крымом

Минтранс: паромная переправа в Крым работает стабильно, выполнено уже три рейса

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкАвтомобили проходят проверку на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму
Автомобили проходят проверку на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Автомобили проходят проверку на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Паром на переправе между Крымом и Краснодарским краем выполнил уже три рейса, сообщается в Telegram-канале Минтранса.
"Паром "Керченский-2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из пункта Крым в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в порт Крым. В 05:50 паром вышел в третий рейс, он взял на борт десять автомобилей и 39 пассажиров", — рассказали в ведомстве.
Накануне утром на Крымском мосту прогремел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета, там подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Вечером восстановили и движение по железной дороге: сначала по мосту прошли тестовые грузовые поезда, затем и пассажирский состав "Симферополь — Москва".
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
00:43
В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту
 
Краснодарский крайРоссияЧП на Крымском мостуПроисшествияРеспублика КрымКрымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала