07:37 09.10.2022 (обновлено: 09:25 09.10.2022)
В Минтрансе рассказали о работе паромного сообщения с Крымом
Минтранс: паромная переправа в Крым работает стабильно, выполнено уже три рейса
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкАвтомобили проходят проверку на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму
Автомобили проходят проверку на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Паром на переправе между Крымом и Краснодарским краем выполнил уже три рейса, сообщается в Telegram-канале Минтранса.
"Паром "Керченский-2" с грузовыми автомобилями на борту отправился из пункта Крым в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в порт Крым. В 05:50 паром вышел в третий рейс, он взял на борт десять автомобилей и 39 пассажиров", — рассказали в ведомстве.
Накануне утром на Крымском мосту прогремел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета, там подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Вечером восстановили и движение по железной дороге: сначала по мосту прошли тестовые грузовые поезда, затем и пассажирский состав "Симферополь — Москва".
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.