https://ria.ru/20221009/orsk-1822629348.html
Трем предполагаемым грабителям инкассаторов в Орске предъявили обвинения
Трем предполагаемым грабителям инкассаторов в Орске предъявили обвинения - РИА Новости, 09.10.2022
Трем предполагаемым грабителям инкассаторов в Орске предъявили обвинения
Обвинения предъявлены трем предполагаемым грабителям, напавшим на инкассаторов в оренбургском Орске, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:38
2022-10-09T17:38
2022-10-09T17:51
происшествия
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россия
оренбургская область
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Обвинения предъявлены трем предполагаемым грабителям, напавшим на инкассаторов в оренбургском Орске, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее были задержаны три человека по подозрению в нападении на сотрудников инкассации в оренбургском Орске в пятницу, один из них при задержании причинил себе смертельное ранение."Задержанным по уголовному делу о нападении на работников службы инкассации в Оренбургской области предъявлены обвинения", - говорится в сообщении. Кроме того, следствие ходатайствует об аресте всех обвиняемых.По версии следствия, 7 октября трое мужчин напали на троих почтальонов, после угрозы огнестрельным оружием и применения насилия они открыто похитили из служебного автомобиля УАЗ деньги в особо крупном размере и скрылись.В пятницу СК информировал, что по факту нападения возбуждены уголовные дела о покушении на убийство, сопряженное с разбоем, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, группой лиц по предварительному сговору, и о разбое группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в особо крупном размере.
https://ria.ru/20221008/orsk-1822454041.html
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происшествия, орск, россия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение)
Происшествия, Орск, Россия, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram (приложение)
17:38 09.10.2022 (обновлено: 17:51 09.10.2022)
Трем предполагаемым грабителям инкассаторов в Орске предъявили обвинения
СК России: трем предполагаемым грабителям инкассаторов предъявили обвинения