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ОПЕК+ балансирует беспредел США на энергетическом рынке, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.10.2022
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ОПЕК+ балансирует беспредел США на энергетическом рынке, заявили в Кремле
ОПЕК+ балансирует беспредел США на энергетическом рынке, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.10.2022
ОПЕК+ балансирует беспредел США на энергетическом рынке, заявили в Кремле
Ответственная позиция ОПЕК+ балансирует беспредел, который устраивают американцы на энергетическом рынке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:19
2022-10-09T14:19
сша
россия
опек
саудовская аравия
экономика
цены на нефть
павел зарубин
энтони блинкен
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Ответственная позиция ОПЕК+ балансирует беспредел, который устраивают американцы на энергетическом рынке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."И то, что этому противостоит фактически сбалансированная, вдумчивая и такая плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, - это очень хорошо. Это хоть балансирует беспредел, который устраивают американцы", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии, после решения ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти.
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сша, россия, опек, саудовская аравия, экономика, цены на нефть, павел зарубин, энтони блинкен, санкции в отношении россии, дмитрий песков
США, Россия, ОПЕК, Саудовская Аравия, Экономика, Цены на нефть, Павел Зарубин, Энтони Блинкен, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
14:19 09.10.2022
 
ОПЕК+ балансирует беспредел США на энергетическом рынке, заявили в Кремле

Песков: позиция ОПЕК+ балансирует беспредел, устраиваемый США на энергетическом рынке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Ответственная позиция ОПЕК+ балансирует беспредел, который устраивают американцы на энергетическом рынке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И то, что этому противостоит фактически сбалансированная, вдумчивая и такая плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, - это очень хорошо. Это хоть балансирует беспредел, который устраивают американцы", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии, после решения ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти.
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СШАРоссияОПЕКСаудовская АравияЭкономикаЦены на нефтьПавел ЗарубинЭнтони БлинкенСанкции в отношении РоссииДмитрий Песков
 
 
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