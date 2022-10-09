https://ria.ru/20221009/opek-1822600110.html

ОПЕК+ балансирует беспредел США на энергетическом рынке, заявили в Кремле

ОПЕК+ балансирует беспредел США на энергетическом рынке, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.10.2022

ОПЕК+ балансирует беспредел США на энергетическом рынке, заявили в Кремле

Ответственная позиция ОПЕК+ балансирует беспредел, который устраивают американцы на энергетическом рынке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:19

2022-10-09T14:19

2022-10-09T14:19

сша

россия

опек

саудовская аравия

экономика

цены на нефть

павел зарубин

энтони блинкен

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Ответственная позиция ОПЕК+ балансирует беспредел, который устраивают американцы на энергетическом рынке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."И то, что этому противостоит фактически сбалансированная, вдумчивая и такая плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, - это очень хорошо. Это хоть балансирует беспредел, который устраивают американцы", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии, после решения ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти.

https://ria.ru/20221009/zapad-1822570479.html

сша

россия

саудовская аравия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, опек, саудовская аравия, экономика, цены на нефть, павел зарубин, энтони блинкен, санкции в отношении россии, дмитрий песков