https://ria.ru/20221009/opek-1822599331.html
В Кремле решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали победой здравого смысла
В Кремле решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали победой здравого смысла - РИА Новости, 09.10.2022
В Кремле решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали победой здравого смысла
Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стало победой здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:13
2022-10-09T14:13
2022-10-09T15:21
цены на нефть
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саудовская аравия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт — РИА Новости. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стало победой здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1"."Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла", — сказал он.По словам пресс-секретаря, свою роль в этом сыграли и визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году."В целом то, что президенту удалось наладить взаимоуважительные отношения — отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, — конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты", — добавил Песков.Он отметил, что из-за решения ОПЕК+ США стали буквально терять самообладание. "У них основная задача — ценой даже дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнуть решения, которые частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций. Там о введении неких потолков цен и так далее", — напомнил Песков.Таким образом, по его мнению, США пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. "То есть, на самом деле, ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет", — считает Песков.И этому беспределу, подчеркнул он, противостоит сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают ответственную позицию в рамках ОПЕК+, в том числе и России.Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Это решение альянс объяснил неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.
https://ria.ru/20221009/ssha-1822586702.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цены на нефть, россия, опек, дмитрий песков (спецпредставитель президента), павел зарубин, энтони блинкен, саудовская аравия, сша, экономика
Цены на нефть, Россия, ОПЕК, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Павел Зарубин, Энтони Блинкен, Саудовская Аравия, США, Экономика
14:13 09.10.2022 (обновлено: 15:21 09.10.2022)
В Кремле решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали победой здравого смысла
Песков счел решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти победой здравого смысла
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт — РИА Новости.
Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стало победой здравого смысла, заявил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".
"Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла", — сказал он.
По словам пресс-секретаря, свою роль в этом сыграли и визиты Владимира Путина
в Саудовскую Аравию
и Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году.
"В целом то, что президенту удалось наладить взаимоуважительные отношения — отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, — конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты", — добавил Песков.
Он отметил, что из-за решения ОПЕК+ США
стали буквально терять самообладание.
"У них основная задача — ценой даже дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнуть решения, которые частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций. Там о введении неких потолков цен и так далее", — напомнил Песков.
Таким образом, по его мнению, США пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок.
"То есть, на самом деле, ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет", — считает Песков.
И этому беспределу, подчеркнул он, противостоит сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают ответственную позицию в рамках ОПЕК+, в том числе и России.
Пятого октября страны ОПЕК+
договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Это решение альянс объяснил неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.