https://ria.ru/20221009/opek-1822599331.html

В Кремле решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали победой здравого смысла

В Кремле решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали победой здравого смысла - РИА Новости, 09.10.2022

В Кремле решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали победой здравого смысла

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стало победой здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:13

2022-10-09T14:13

2022-10-09T15:21

цены на нефть

россия

опек

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

павел зарубин

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саудовская аравия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт — РИА Новости. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стало победой здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1"."Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла", — сказал он.По словам пресс-секретаря, свою роль в этом сыграли и визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году."В целом то, что президенту удалось наладить взаимоуважительные отношения — отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, — конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты", — добавил Песков.Он отметил, что из-за решения ОПЕК+ США стали буквально терять самообладание. "У них основная задача — ценой даже дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнуть решения, которые частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций. Там о введении неких потолков цен и так далее", — напомнил Песков.Таким образом, по его мнению, США пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. "То есть, на самом деле, ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет", — считает Песков.И этому беспределу, подчеркнул он, противостоит сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают ответственную позицию в рамках ОПЕК+, в том числе и России.Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Это решение альянс объяснил неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.

https://ria.ru/20221009/ssha-1822586702.html

https://ria.ru/20221006/potok-1821956331.html

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цены на нефть, россия, опек, дмитрий песков (спецпредставитель президента), павел зарубин, энтони блинкен, саудовская аравия, сша, экономика