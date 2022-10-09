https://ria.ru/20221009/omsk-1822632758.html
В Омске в ДТП погиб человек
В Омске в ДТП погиб человек - РИА Новости, 09.10.2022
В Омске в ДТП погиб человек
Омич за рулем Toyota погиб в результате ДТП после того, как сначала врезался в столб, а потом в автобус с десятью пассажирами, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:57
2022-10-09T17:57
2022-10-09T17:57
происшествия
авто
омск
toyota corolla
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:7:1936:1096_1920x0_80_0_0_f44df4e062e9976f4235852ea13f43d5.jpg
ОМСК, 9 окт - РИА Новости. Омич за рулем Toyota погиб в результате ДТП после того, как сначала врезался в столб, а потом в автобус с десятью пассажирами, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Авария произошла сегодня в 17:30 (14:30 мск) в Омске. 39-летний водитель Toyota ехал по Космическому проспекту и в районе дома №105А не справился с управлением.Никто из 10 пассажиров, находящихся в момент ДТП в салоне автобуса, не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
https://ria.ru/20221004/dtp-1821322721.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омск, toyota corolla, дтп
Происшествия, Авто, Омск, Toyota Corolla, ДТП
В Омске в ДТП погиб человек
В Омске водитель Toyota погиб в ДТП, врезавшись сначала в столб, а потом в автобус
ОМСК, 9 окт - РИА Новости. Омич за рулем Toyota погиб в результате ДТП после того, как сначала врезался в столб, а потом в автобус с десятью пассажирами, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Авария произошла сегодня в 17:30 (14:30 мск) в Омске. 39-летний водитель Toyota ехал по Космическому проспекту и в районе дома №105А не справился с управлением.
"Он допустил наезд на опору линии электропередачи. После этого иномарку отбросило на пассажирский автобус. В результате водитель "Тойоты" скончался на месте происшествия", пояснили в пресс-службе ведомства.
Никто из 10 пассажиров, находящихся в момент ДТП в салоне автобуса, не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.