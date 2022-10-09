https://ria.ru/20221009/omsk-1822632758.html

В Омске в ДТП погиб человек

В Омске в ДТП погиб человек - РИА Новости, 09.10.2022

В Омске в ДТП погиб человек

Омич за рулем Toyota погиб в результате ДТП после того, как сначала врезался в столб, а потом в автобус с десятью пассажирами, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:57

2022-10-09T17:57

2022-10-09T17:57

происшествия

авто

омск

toyota corolla

дтп

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ОМСК, 9 окт - РИА Новости. Омич за рулем Toyota погиб в результате ДТП после того, как сначала врезался в столб, а потом в автобус с десятью пассажирами, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Авария произошла сегодня в 17:30 (14:30 мск) в Омске. 39-летний водитель Toyota ехал по Космическому проспекту и в районе дома №105А не справился с управлением.Никто из 10 пассажиров, находящихся в момент ДТП в салоне автобуса, не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20221004/dtp-1821322721.html

омск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, омск, toyota corolla, дтп