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В Омске в ДТП погиб человек - РИА Новости, 09.10.2022
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В Омске в ДТП погиб человек
В Омске в ДТП погиб человек - РИА Новости, 09.10.2022
В Омске в ДТП погиб человек
Омич за рулем Toyota погиб в результате ДТП после того, как сначала врезался в столб, а потом в автобус с десятью пассажирами, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:57
2022-10-09T17:57
происшествия
авто
омск
toyota corolla
дтп
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ОМСК, 9 окт - РИА Новости. Омич за рулем Toyota погиб в результате ДТП после того, как сначала врезался в столб, а потом в автобус с десятью пассажирами, рассказали в пресс-службе областного УМВД.Авария произошла сегодня в 17:30 (14:30 мск) в Омске. 39-летний водитель Toyota ехал по Космическому проспекту и в районе дома №105А не справился с управлением.Никто из 10 пассажиров, находящихся в момент ДТП в салоне автобуса, не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
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происшествия, авто, омск, toyota corolla, дтп
Происшествия, Авто, Омск, Toyota Corolla, ДТП
17:57 09.10.2022
 
В Омске в ДТП погиб человек

В Омске водитель Toyota погиб в ДТП, врезавшись сначала в столб, а потом в автобус

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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ОМСК, 9 окт - РИА Новости. Омич за рулем Toyota погиб в результате ДТП после того, как сначала врезался в столб, а потом в автобус с десятью пассажирами, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Авария произошла сегодня в 17:30 (14:30 мск) в Омске. 39-летний водитель Toyota ехал по Космическому проспекту и в районе дома №105А не справился с управлением.
"Он допустил наезд на опору линии электропередачи. После этого иномарку отбросило на пассажирский автобус. В результате водитель "Тойоты" скончался на месте происшествия", пояснили в пресс-службе ведомства.
Никто из 10 пассажиров, находящихся в момент ДТП в салоне автобуса, не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
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ПроисшествияАвтоОмскToyota CorollaДТП
 
 
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