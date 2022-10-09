https://ria.ru/20221009/obstrely-1822641632.html
ФСБ сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ
ФСБ сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.10.2022
ФСБ сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ
Украинские войска с начала октября значительно усилили обстрелы территории России в Брянской, Курской и Белгородской областях, сообщается на сайте ФСБ. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:12
2022-10-09T19:12
2022-10-09T19:41
россия
белгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинские войска с начала октября значительно усилили обстрелы территории России в Брянской, Курской и Белгородской областях, сообщается на сайте ФСБ."За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, во время обстрелов погиб один местный житель, пять человек пострадали, в том числе ребенок.Кроме того, в приграничных населенных пунктах оказались разрушены две электроподстанции, 11 домов и два административных здания, повреждены восемь пунктов пропуска через границу, уточнили в службе.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство граждан высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Белгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
19:12 09.10.2022 (обновлено: 19:41 09.10.2022)
ФСБ сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ
ФСБ сообщила о росте числа обстрелов территории России со стороны ВСУ с начала октября
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Украинские войска с начала октября значительно усилили обстрелы территории России в Брянской, Курской и Белгородской областях, сообщается
на сайте ФСБ.
"За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов", — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, во время обстрелов погиб один местный житель, пять человек пострадали, в том числе ребенок.
Кроме того, в приграничных населенных пунктах оказались разрушены две электроподстанции, 11 домов и два административных здания, повреждены восемь пунктов пропуска через границу, уточнили в службе.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство граждан высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.