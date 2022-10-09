https://ria.ru/20221009/obstrel-1822557772.html
СМИ: на севере Ирака обстреляли турецкую военную базу
СМИ: на севере Ирака обстреляли турецкую военную базу - РИА Новости, 09.10.2022
СМИ: на севере Ирака обстреляли турецкую военную базу
Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась ракетному обстрелу, передает агентство Shafaq. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T05:49
2022-10-09T05:49
2022-10-09T05:56
в мире
турция
ирак
мосул
рабочая партия курдистана
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась ракетному обстрелу, передает агентство Shafaq.Источник агентства в органах безопасности сообщил, что по базе Зликан, расположенной к северо-востоку от города Мосул, было выпущено три ракеты, две из них упали около объекта, третья – в деревне.В свою очередь, местные органы власти заявили, что база была обстреляна двумя ракетами, обе не достигли цели.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20220611/turtsiya-1794788005.html
https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785240823.html
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в мире, турция, ирак, мосул, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, Мосул, Рабочая партия Курдистана
05:49 09.10.2022 (обновлено: 05:56 09.10.2022)
СМИ: на севере Ирака обстреляли турецкую военную базу
Shafaq: турецкая военная база Зликан на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу