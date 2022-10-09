https://ria.ru/20221009/obstrel-1822557772.html

СМИ: на севере Ирака обстреляли турецкую военную базу

СМИ: на севере Ирака обстреляли турецкую военную базу - РИА Новости, 09.10.2022

СМИ: на севере Ирака обстреляли турецкую военную базу

Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась ракетному обстрелу, передает агентство Shafaq. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T05:49

2022-10-09T05:49

2022-10-09T05:56

в мире

турция

ирак

мосул

рабочая партия курдистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155785/86/1557858623_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_ebe785410e4b35c5e5110e7c0ac8f836.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась ракетному обстрелу, передает агентство Shafaq.Источник агентства в органах безопасности сообщил, что по базе Зликан, расположенной к северо-востоку от города Мосул, было выпущено три ракеты, две из них упали около объекта, третья – в деревне.В свою очередь, местные органы власти заявили, что база была обстреляна двумя ракетами, обе не достигли цели.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20220611/turtsiya-1794788005.html

https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785240823.html

турция

ирак

мосул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, ирак, мосул, рабочая партия курдистана