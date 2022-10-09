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Военная база США в Сирии подверглась обстрелу - РИА Новости, 09.10.2022
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Военная база США в Сирии подверглась обстрелу
Военная база США в Сирии подверглась обстрелу - РИА Новости, 09.10.2022
Военная база США в Сирии подверглась обстрелу
Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщило Центральное командование Пентагона. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T04:04
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в мире
сирия
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщило Центральное командование Пентагона.Неизвестные боевики выпустили в субботу 107-миллиметровый реактивный снаряд по посадочной площадке в местечке Румейлан на северо-востоке Сирии, но не попали по объекту.На месте пуска нашли несколько невыпущенных ракет. Центральное командование начало расследование инцидента.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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в мире, сирия, министерство обороны сша
В мире, Сирия, Министерство обороны США
04:04 09.10.2022 (обновлено: 15:37 09.10.2022)
 
Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Пентагон: обстрел американской военной базы в Сирии обошелся без пострадавших

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщило Центральное командование Пентагона.
Неизвестные боевики выпустили в субботу 107-миллиметровый реактивный снаряд по посадочной площадке в местечке Румейлан на северо-востоке Сирии, но не попали по объекту.

"Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен. Постройки и оборудование также не пострадали", — говорится в пресс-релизе.

На месте пуска нашли несколько невыпущенных ракет. Центральное командование начало расследование инцидента.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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