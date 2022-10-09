https://ria.ru/20221009/obstrel-1822556055.html

Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Военная база США в Сирии подверглась обстрелу - РИА Новости, 09.10.2022

Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщило Центральное командование Пентагона. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T04:04

2022-10-09T04:04

2022-10-09T15:37

в мире

сирия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщило Центральное командование Пентагона.Неизвестные боевики выпустили в субботу 107-миллиметровый реактивный снаряд по посадочной площадке в местечке Румейлан на северо-востоке Сирии, но не попали по объекту.На месте пуска нашли несколько невыпущенных ракет. Центральное командование начало расследование инцидента.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20221007/aviaudar-1822117361.html

сирия

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в мире, сирия, министерство обороны сша