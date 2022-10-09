https://ria.ru/20221009/obstrel-1822551198.html

При обстреле Донецка пострадал один человек

При обстреле Донецка пострадал один человек - РИА Новости, 09.10.2022

При обстреле Донецка пострадал один человек

Один человек пострадал при обстреле Ворошиловского района Донецка поздно вечером в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T00:33

2022-10-09T00:33

2022-10-09T09:56

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

сша

нато

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ДОНЕЦК, 9 окт - РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле Ворошиловского района Донецка поздно вечером в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел произошел около 23.00. Прилет 155-миллиметрового снаряда пришелся в дом №119 по улице Артема.В результате обстрела пострадал один человек, практически сразу он был отправлен в больницу на карете скорой помощи.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221008/donetsk-1822484217.html

донецк (днр)

сша

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Выбитые окна и осколки на земле – последствия обстрела Ворошиловского района Донецка Выбитые окна и осколки на земле – последствия обстрела Ворошиловского района Донецка 2022-10-09T00:33 true PT0M35S

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донецк (днр), сша, нато