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Первый белорусский ноутбук запустят в массовое производство в ноябре
Первый белорусский ноутбук запустят в массовое производство в ноябре - РИА Новости, 09.10.2022
Первый белорусский ноутбук запустят в массовое производство в ноябре
Первый белорусский ноутбук поступит в серийное производство в ноябре, заявил гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко в эфире телеканала СТВ. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T22:40
2022-10-09T22:40
2022-10-09T22:43
экономика
технологии
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Первый белорусский ноутбук поступит в серийное производство в ноябре, заявил гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко в эфире телеканала СТВ.Гендиректор "Горизонта" отметил, что в производство также запустят электронный блок, мини-компьютер и мониторы – к концу года можно будет увидеть большинство новинок. На предприятии перестроили свою политику продаж: все готовится только под заказ, на склады ничего не отправляется."Мы производим в месяц и продаем больше 200 тысяч телевизоров. Раньше в год делали 200 тысяч, а сегодня в месяц", – рассказал руководитель предприятия.С конца прошлого года на многие продукты "Горизонта" снизилась отпускная цена: к примеру, на 15% на телевизоры, добавил Предко.Во время открытого урока на 1 сентября, который транслировался в режиме онлайн, президент Беларуси Александр Лукашенко продемонстрировал первый белорусский ноутбук, собранный на заводе "Горизонт".
https://ria.ru/20221009/defitsit-1822663632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, александр лукашенко, белоруссия
Экономика, Технологии, Александр Лукашенко, Белоруссия
22:40 09.10.2022 (обновлено: 22:43 09.10.2022)
Первый белорусский ноутбук запустят в массовое производство в ноябре
СТВ: в ноябре начнется серийное и массовое производство первого белорусского ноутбука
МИНСК, 9 окт – РИА Новости.
Первый белорусский ноутбук поступит в серийное производство в ноябре, заявил
гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко в эфире телеканала СТВ.
"Серийное и массовое производство начнется в ноябре. Мы уже получили и заключили контракты, заказы. Сегодня мы создали программу первого уровня. И они установлены будут на компьютерах", – сказал Предко.
Гендиректор "Горизонта" отметил, что в производство также запустят электронный блок, мини-компьютер и мониторы – к концу года можно будет увидеть большинство новинок. На предприятии перестроили свою политику продаж: все готовится только под заказ, на склады ничего не отправляется.
"Мы производим в месяц и продаем больше 200 тысяч телевизоров. Раньше в год делали 200 тысяч, а сегодня в месяц", – рассказал руководитель предприятия.
С конца прошлого года на многие продукты "Горизонта" снизилась отпускная цена: к примеру, на 15% на телевизоры, добавил Предко.
Во время открытого урока на 1 сентября, который транслировался в режиме онлайн, президент Беларуси Александр Лукашенко
продемонстрировал первый белорусский ноутбук, собранный на заводе "Горизонт".