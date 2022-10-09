https://ria.ru/20221009/noutbuk-1822669602.html

Первый белорусский ноутбук запустят в массовое производство в ноябре

Первый белорусский ноутбук запустят в массовое производство в ноябре - РИА Новости, 09.10.2022

Первый белорусский ноутбук запустят в массовое производство в ноябре

Первый белорусский ноутбук поступит в серийное производство в ноябре, заявил гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко в эфире телеканала СТВ. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T22:40

2022-10-09T22:40

2022-10-09T22:43

экономика

технологии

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Первый белорусский ноутбук поступит в серийное производство в ноябре, заявил гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко в эфире телеканала СТВ.Гендиректор "Горизонта" отметил, что в производство также запустят электронный блок, мини-компьютер и мониторы – к концу года можно будет увидеть большинство новинок. На предприятии перестроили свою политику продаж: все готовится только под заказ, на склады ничего не отправляется."Мы производим в месяц и продаем больше 200 тысяч телевизоров. Раньше в год делали 200 тысяч, а сегодня в месяц", – рассказал руководитель предприятия.С конца прошлого года на многие продукты "Горизонта" снизилась отпускная цена: к примеру, на 15% на телевизоры, добавил Предко.Во время открытого урока на 1 сентября, который транслировался в режиме онлайн, президент Беларуси Александр Лукашенко продемонстрировал первый белорусский ноутбук, собранный на заводе "Горизонт".

https://ria.ru/20221009/defitsit-1822663632.html

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Евгения Нефедова

экономика, технологии, александр лукашенко, белоруссия