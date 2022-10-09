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В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек - РИА Новости, 10.10.2022
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В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек
В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек - РИА Новости, 10.10.2022
В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек
Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек, сообщает канцелярия президента страны. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-09T23:57
2022-10-10T09:51
в мире
мухаммад бухари
нигерия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек, сообщает канцелярия президента страны."Президент Мухаммаду Бухари в воскресенье выразил соболезнования в связи с крушением лодки в штате Анамбра, в результате которого погибли десятки людей. Лодка, которая, как сообщают, перевозила 85 человек, опрокинулась в результате наводнения в районе Огбару штата, при этом органы экстренной помощи подтвердили число погибших в 76 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте канцелярии президента.В субботу издание Vanguard со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра пропали без вести 76 человек.
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в мире, мухаммад бухари, нигерия
В мире, Мухаммад Бухари, Нигерия
23:57 09.10.2022 (обновлено: 09:51 10.10.2022)
 
В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек

Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек

© AP Photo / Fatai CampbellЛодочники в Нигерии
Лодочники в Нигерии - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Fatai Campbell
Лодочники в Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек, сообщает канцелярия президента страны.
"Президент Мухаммаду Бухари в воскресенье выразил соболезнования в связи с крушением лодки в штате Анамбра, в результате которого погибли десятки людей. Лодка, которая, как сообщают, перевозила 85 человек, опрокинулась в результате наводнения в районе Огбару штата, при этом органы экстренной помощи подтвердили число погибших в 76 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте канцелярии президента.
В субботу издание Vanguard со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра пропали без вести 76 человек.
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В миреМухаммад БухариНигерия
 
 
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