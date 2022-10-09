https://ria.ru/20221009/nigeriya-1822677791.html
В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек
В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек - РИА Новости, 10.10.2022
В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек
Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек, сообщает канцелярия президента страны. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-09T23:57
2022-10-09T23:57
2022-10-10T09:51
в мире
мухаммад бухари
нигерия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек, сообщает канцелярия президента страны."Президент Мухаммаду Бухари в воскресенье выразил соболезнования в связи с крушением лодки в штате Анамбра, в результате которого погибли десятки людей. Лодка, которая, как сообщают, перевозила 85 человек, опрокинулась в результате наводнения в районе Огбару штата, при этом органы экстренной помощи подтвердили число погибших в 76 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте канцелярии президента.В субботу издание Vanguard со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра пропали без вести 76 человек.
https://ria.ru/20221008/nigeriya-1822467664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мухаммад бухари, нигерия
В мире, Мухаммад Бухари, Нигерия
23:57 09.10.2022 (обновлено: 09:51 10.10.2022)
В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек
Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек