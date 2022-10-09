https://ria.ru/20221009/nigeriya-1822677791.html

В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек

В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек - РИА Новости, 10.10.2022

В Нигерии при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек

Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек, сообщает канцелярия президента страны. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-09T23:57

2022-10-09T23:57

2022-10-10T09:51

в мире

мухаммад бухари

нигерия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти Нигерии заявили, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра погибли 76 человек, сообщает канцелярия президента страны."Президент Мухаммаду Бухари в воскресенье выразил соболезнования в связи с крушением лодки в штате Анамбра, в результате которого погибли десятки людей. Лодка, которая, как сообщают, перевозила 85 человек, опрокинулась в результате наводнения в районе Огбару штата, при этом органы экстренной помощи подтвердили число погибших в 76 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте канцелярии президента.В субботу издание Vanguard со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что при опрокидывании лодки в штате Анамбра пропали без вести 76 человек.

https://ria.ru/20221008/nigeriya-1822467664.html

нигерия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мухаммад бухари, нигерия