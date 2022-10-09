https://ria.ru/20221009/neft-1822599981.html
Песков: США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ по добыче нефти
Песков: США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ по добыче нефти - РИА Новости, 09.10.2022
Песков: США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ по добыче нефти
США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, американцы пытаются манипулировать своими запасами нефти, ни к чему хорошему такая... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:18
2022-10-09T14:18
2022-10-09T14:18
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, американцы пытаются манипулировать своими запасами нефти, ни к чему хорошему такая игра не приведет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вот США, которые стали буквально терять самообладание, да, из-за такого решения, вот, они, у них основная задача - ценой даже дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнули про решения, которые, ну, частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций. Там о введении неких потолков цен и так далее", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии, после решения ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.
https://ria.ru/20221009/opek-1822599331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, опек
Экономика, Цены на нефть, США, ОПЕК
Песков: США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ по добыче нефти
Песков: США пытаются манипулировать запасами нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости.
США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, американцы пытаются манипулировать своими запасами нефти, ни к чему хорошему такая игра не приведет, заявил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вот США, которые стали буквально терять самообладание, да, из-за такого решения, вот, они, у них основная задача - ценой даже дестабилизации мирового энергетического рынка протолкнули про решения, которые, ну, частично были все-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций. Там о введении неких потолков цен и так далее", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Они пытаются манипулировать своими запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок. То есть на самом деле ни к чему хорошему-то вот такая игра не приведет", - добавил Песков.
Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США прорабатывают ряд ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии, после решения ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.