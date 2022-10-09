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В Японии заявили о важности проекта "Сахалин-1" - РИА Новости, 09.10.2022
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В Японии заявили о важности проекта "Сахалин-1"
В Японии заявили о важности проекта "Сахалин-1" - РИА Новости, 09.10.2022
В Японии заявили о важности проекта "Сахалин-1"
Российский проект "Сахалин-1" по-прежнему остается важным для энергообеспечения Японии, заявил в эфире телеканала NHK глава министерства экономики, торговли и... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T04:17
2022-10-09T09:50
экономика
ясутоси нисимура
владимир путин
япония
россия
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ТОКИО, 9 окт — РИА Новости. Российский проект "Сахалин-1" по-прежнему остается важным для энергообеспечения Японии, заявил в эфире телеканала NHK глава министерства экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.По словам Нисимуры, сейчас Япония не получает нефть с "Сахалина-1". "Поэтому мы бы хотели прояснить намерения российской стороны и принять решение по конкретным дальнейшим действиям с учетом тесных консультаций с вовлеченным сторонами", — добавил он.В минувшую пятницу, 7 октября, президент Владимир Путин поручил правительству создать новый, российский оператор проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия.Нынешний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владеет долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась.
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экономика, ясутоси нисимура, владимир путин, япония, россия
Экономика, Ясутоси Нисимура, Владимир Путин, Япония, Россия
04:17 09.10.2022 (обновлено: 09:50 09.10.2022)
 
В Японии заявили о важности проекта "Сахалин-1"

Японский министр Нисимура назвал проект "Сахалин-1" важным для стабильных поставок нефти

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкНа территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине
На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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На территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) на Сахалине. Архивное фото
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ТОКИО, 9 окт — РИА Новости. Российский проект "Сахалин-1" по-прежнему остается важным для энергообеспечения Японии, заявил в эфире телеканала NHK глава министерства экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

"Япония зависит на 90 процентов от поставок нефти из стран Ближнего Востока, однако проект "Сахалин-1" является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок", — сказал он.

По словам Нисимуры, сейчас Япония не получает нефть с "Сахалина-1".
"Поэтому мы бы хотели прояснить намерения российской стороны и принять решение по конкретным дальнейшим действиям с учетом тесных консультаций с вовлеченным сторонами", — добавил он.
В минувшую пятницу, 7 октября, президент Владимир Путин поручил правительству создать новый, российский оператор проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия.
Нынешний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владеет долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась.
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ЭкономикаЯсутоси НисимураВладимир ПутинЯпонияРоссия
 
 
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