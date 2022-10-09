https://ria.ru/20221009/neft-1822556516.html

В Японии заявили о важности проекта "Сахалин-1"

В Японии заявили о важности проекта "Сахалин-1" - РИА Новости, 09.10.2022

В Японии заявили о важности проекта "Сахалин-1"

Российский проект "Сахалин-1" по-прежнему остается важным для энергообеспечения Японии, заявил в эфире телеканала NHK глава министерства экономики, торговли и... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T04:17

2022-10-09T04:17

2022-10-09T09:50

экономика

ясутоси нисимура

владимир путин

япония

россия

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ТОКИО, 9 окт — РИА Новости. Российский проект "Сахалин-1" по-прежнему остается важным для энергообеспечения Японии, заявил в эфире телеканала NHK глава министерства экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.По словам Нисимуры, сейчас Япония не получает нефть с "Сахалина-1". "Поэтому мы бы хотели прояснить намерения российской стороны и принять решение по конкретным дальнейшим действиям с учетом тесных консультаций с вовлеченным сторонами", — добавил он.В минувшую пятницу, 7 октября, президент Владимир Путин поручил правительству создать новый, российский оператор проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия.Нынешний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владеет долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась.

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экономика, ясутоси нисимура, владимир путин, япония, россия