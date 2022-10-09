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В МИД Китая намекнули, кто стоит за взрывами на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.10.2022
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В МИД Китая намекнули, кто стоит за взрывами на "Северных потоках"
В МИД Китая намекнули, кто стоит за взрывами на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.10.2022
В МИД Китая намекнули, кто стоит за взрывами на "Северных потоках"
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на "Северных потоках" стоят США. Соответствующий пост она разместила на своей... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T06:35
2022-10-09T16:13
в мире
хуа чуньин
сша
мид кнр
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на "Северных потоках" стоят США. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Twitter."Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?" — задалась вопросом дипломат.Свой пост Хуа Чуньин сопроводила тремя скриншотами. В одном из них содержалось высказывание президента США Джо Байдена, согласно которому американский лидер публично говорил о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины. В другом говорилось об "огромных возможностях", открывшихся перед США после диверсии на трубопроводах, а в третьем приводилось сообщение Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь, шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
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в мире, хуа чуньин, сша, мид кнр, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Хуа Чуньин, США, МИД КНР, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
06:35 09.10.2022 (обновлено: 16:13 09.10.2022)
 
В МИД Китая намекнули, кто стоит за взрывами на "Северных потоках"

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что "Северные потоки" подорвали США

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на "Северных потоках" стоят США. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Twitter.
"Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?" — задалась вопросом дипломат.
Свой пост Хуа Чуньин сопроводила тремя скриншотами. В одном из них содержалось высказывание президента США Джо Байдена, согласно которому американский лидер публично говорил о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины. В другом говорилось об "огромных возможностях", открывшихся перед США после диверсии на трубопроводах, а в третьем приводилось сообщение Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Место утечки на газопроводе Северный поток
7 октября, 17:14
Россия изучит возможность собственного расследования по "Северным потокам"
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь, шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
 
В миреХуа ЧуньинСШАМИД КНРСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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