06:35 09.10.2022 (обновлено: 16:13 09.10.2022)
В МИД Китая намекнули, кто стоит за взрывами на "Северных потоках"
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что "Северные потоки" подорвали США
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что за терактами на "Северных потоках" стоят США. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Twitter.
"Кто стоит за диверсией на "Северном потоке"? Кто является крупнейшим бенефициаром?" — задалась вопросом дипломат.
Свой пост Хуа Чуньин сопроводила тремя скриншотами. В одном из них содержалось высказывание президента США Джо Байдена, согласно которому американский лидер публично говорил о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины. В другом говорилось об "огромных возможностях", открывшихся перед США после диверсии на трубопроводах, а в третьем приводилось сообщение Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь, шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.