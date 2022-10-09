https://ria.ru/20221009/most-1822665784.html

По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов

По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов - РИА Новости, 09.10.2022

По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов

Проведенные восстановительные работы позволили запустить движение пригородных поездов по Крымскому мосту, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T22:03

2022-10-09T22:03

2022-10-09T22:04

россия

чп на крымском мосту

общество

виталий савельев

анапа

керчь

ржд

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Проведенные восстановительные работы позволили запустить движение пригородных поездов по Крымскому мосту, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.Первый пригородный поезд, который уже отправился из Керчи, пересек Крымский мост, а с противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также проехал по Крымскому мосту. С 10 октября движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию.Министр подчеркнул, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности.

https://ria.ru/20221009/most-1822654858.html

россия

анапа

керчь

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

россия, чп на крымском мосту, общество, виталий савельев, анапа, керчь, ржд