https://ria.ru/20221009/most-1822665784.html
По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов
По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов - РИА Новости, 09.10.2022
По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов
Проведенные восстановительные работы позволили запустить движение пригородных поездов по Крымскому мосту, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T22:03
2022-10-09T22:03
2022-10-09T22:04
россия
чп на крымском мосту
общество
виталий савельев
анапа
керчь
ржд
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Проведенные восстановительные работы позволили запустить движение пригородных поездов по Крымскому мосту, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.Первый пригородный поезд, который уже отправился из Керчи, пересек Крымский мост, а с противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также проехал по Крымскому мосту. С 10 октября движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию.Министр подчеркнул, что все работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности.
https://ria.ru/20221009/most-1822654858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чп на крымском мосту, общество, виталий савельев, анапа, керчь, ржд
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22:03 09.10.2022 (обновлено: 22:04 09.10.2022)
По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов
Глава Минтранса Савельев: по Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов