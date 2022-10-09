https://ria.ru/20221009/most-1822654858.html

Путин назвал подрыв Крымского моста терактом

Путин назвал подрыв Крымского моста терактом - РИА Новости, 09.10.2022

Путин назвал подрыв Крымского моста терактом

Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины, это теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ, заявил РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T20:35

2022-10-09T20:35

2022-10-09T20:54

россия

чп на крымском мосту

владимир путин

александр бастрыкин

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины, это теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ, заявил президент России Владимир Путин."Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

https://ria.ru/20221009/most-1822653651.html

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, чп на крымском мосту, владимир путин, александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф)