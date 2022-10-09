https://ria.ru/20221009/most-1822654858.html
Путин назвал подрыв Крымского моста терактом
Путин назвал подрыв Крымского моста терактом - РИА Новости, 09.10.2022
Путин назвал подрыв Крымского моста терактом
Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины, это теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ, заявил РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T20:35
2022-10-09T20:35
2022-10-09T20:54
россия
чп на крымском мосту
владимир путин
александр бастрыкин
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины, это теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ, заявил президент России Владимир Путин."Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.
https://ria.ru/20221009/most-1822653651.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, чп на крымском мосту, владимир путин, александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, ЧП на Крымском мосту, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
20:35 09.10.2022 (обновлено: 20:54 09.10.2022)
Путин назвал подрыв Крымского моста терактом
Путин назвал подрыв Крымского моста терактом, направленным на разрушение инфраструктуры