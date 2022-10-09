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Путин назвал подрыв Крымского моста терактом - РИА Новости, 09.10.2022
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Путин назвал подрыв Крымского моста терактом
Путин назвал подрыв Крымского моста терактом - РИА Новости, 09.10.2022
Путин назвал подрыв Крымского моста терактом
Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины, это теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ, заявил РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T20:35
2022-10-09T20:54
россия
чп на крымском мосту
владимир путин
александр бастрыкин
украина
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины, это теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ, заявил президент России Владимир Путин."Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.
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россия, чп на крымском мосту, владимир путин, александр бастрыкин, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, ЧП на Крымском мосту, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
20:35 09.10.2022 (обновлено: 20:54 09.10.2022)
 
Путин назвал подрыв Крымского моста терактом

Путин назвал подрыв Крымского моста терактом, направленным на разрушение инфраструктуры

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / POOL
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины, это теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с главой СК РФ Александром Бастрыкиным.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
20:30
Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста
 
РоссияЧП на Крымском мостуВладимир ПутинАлександр БастрыкинУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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