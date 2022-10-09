Рейтинг@Mail.ru
Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/most-1822653651.html
Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста
Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста - РИА Новости, 09.10.2022
Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста
Следователи и сотрудники ФСБ России смогли установить подозреваемых, причастных к теракту на Крымском мосту, сообщил председатель Следственного комитета России... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T20:30
2022-10-09T20:42
чп на крымском мосту
происшествия
александр бастрыкин
владимир путин
россия
болгария
грузия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи и сотрудники ФСБ России смогли установить подозреваемых, причастных к теракту на Крымском мосту, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин."Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", - сказал Бастрыкин на встрече с Владимиром Путиным.Он уточнил, что взрыв на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы."Мы продолжаем исследование целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные позволяют сделать однозначный вывод - это теракт, который готовили украинские спецслужбы. Целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации", - сказал Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20221009/most-1822654858.html
россия
болгария
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_7:0:1259:939_1920x0_80_0_0_ea5dddc1221af2a5496d0392335842d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чп на крымском мосту, происшествия, александр бастрыкин, владимир путин, россия, болгария, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Россия, Болгария, Грузия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
20:30 09.10.2022 (обновлено: 20:42 09.10.2022)
 
Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста

Глава СК Бастрыкин: теракт на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи и сотрудники ФСБ России смогли установить подозреваемых, причастных к теракту на Крымском мосту, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", - сказал Бастрыкин на встрече с Владимиром Путиным.
Он уточнил, что взрыв на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы.
"Мы продолжаем исследование целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные позволяют сделать однозначный вывод - это теракт, который готовили украинские спецслужбы. Целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации", - сказал Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
20:35
Путин назвал подрыв Крымского моста терактом
 
ЧП на Крымском мостуПроисшествияАлександр БастрыкинВладимир ПутинРоссияБолгарияГрузияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала