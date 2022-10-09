https://ria.ru/20221009/most-1822653651.html
Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста
Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста - РИА Новости, 09.10.2022
Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста
Следователи и сотрудники ФСБ России смогли установить подозреваемых, причастных к теракту на Крымском мосту, сообщил председатель Следственного комитета России... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T20:30
2022-10-09T20:30
2022-10-09T20:42
чп на крымском мосту
происшествия
александр бастрыкин
владимир путин
россия
болгария
грузия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи и сотрудники ФСБ России смогли установить подозреваемых, причастных к теракту на Крымском мосту, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин."Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", - сказал Бастрыкин на встрече с Владимиром Путиным.Он уточнил, что взрыв на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы."Мы продолжаем исследование целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные позволяют сделать однозначный вывод - это теракт, который готовили украинские спецслужбы. Целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации", - сказал Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20221009/most-1822654858.html
россия
болгария
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_7:0:1259:939_1920x0_80_0_0_ea5dddc1221af2a5496d0392335842d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, происшествия, александр бастрыкин, владимир путин, россия, болгария, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Россия, Болгария, Грузия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
20:30 09.10.2022 (обновлено: 20:42 09.10.2022)
Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста
Глава СК Бастрыкин: теракт на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Следователи и сотрудники ФСБ России смогли установить подозреваемых, причастных к теракту на Крымском мосту, сообщил
председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", - сказал Бастрыкин на встрече с Владимиром Путиным.
Он уточнил, что взрыв на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы.
"Мы продолжаем исследование целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные позволяют сделать однозначный вывод - это теракт, который готовили украинские спецслужбы. Целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации", - сказал Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.