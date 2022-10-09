https://ria.ru/20221009/most-1822653651.html

Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста

Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста - РИА Новости, 09.10.2022

Следователи установили подозреваемых в подрыве Крымского моста

Следователи и сотрудники ФСБ России смогли установить подозреваемых, причастных к теракту на Крымском мосту, сообщил председатель Следственного комитета России... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T20:30

2022-10-09T20:30

2022-10-09T20:42

чп на крымском мосту

происшествия

александр бастрыкин

владимир путин

россия

болгария

грузия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи и сотрудники ФСБ России смогли установить подозреваемых, причастных к теракту на Крымском мосту, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин."Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", - сказал Бастрыкин на встрече с Владимиром Путиным.Он уточнил, что взрыв на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы."Мы продолжаем исследование целей и задач этого подрыва. Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные позволяют сделать однозначный вывод - это теракт, который готовили украинские спецслужбы. Целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации", - сказал Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20221009/most-1822654858.html

россия

болгария

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

чп на крымском мосту, происшествия, александр бастрыкин, владимир путин, россия, болгария, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)