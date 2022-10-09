16:01 09.10.2022 (обновлено: 16:03 09.10.2022)
Пожарные поезда охраны ж/д транспорта участвуют в работах на Крымском мосту
Пожарные поезда охраны ж/д транспорта задействованы в ликвидации ЧП на Крымском мосту
© AP PhotoКрымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
© AP Photo
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская были задействованы при ликвидации пожара на Крымском мосту, сообщает ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ.
"Для ликвидации последствий взрыва направлены боевые расчеты пожарных поездов Южного филиала и филиала ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации на Северо-Кавказской железной дороге.... С соблюдением технологического графика отправления с мест дислокации выехали пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская", - говорится в сообщении.
В ходе работы пожарные поезда поочередно убывали для дозаправки, сменяя друг друга. После ликвидации открытого горения пожарные поезда провели охлаждение цистерн с топливом. По завершении операции пожарные поезда проследовали к местам дислокации.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.