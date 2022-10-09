Рейтинг@Mail.ru
Пожарные поезда охраны ж/д транспорта участвуют в работах на Крымском мосту - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/most-1822614097.html
Пожарные поезда охраны ж/д транспорта участвуют в работах на Крымском мосту
Пожарные поезда охраны ж/д транспорта участвуют в работах на Крымском мосту - РИА Новости, 09.10.2022
Пожарные поезда охраны ж/д транспорта участвуют в работах на Крымском мосту
Пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская были задействованы при ликвидации пожара на Крымском мосту, сообщает... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:01
2022-10-09T16:03
происшествия
керчь
джанкой
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822468519_0:205:3080:1937_1920x0_80_0_0_785bb709a65a52bf2c59fd8e0b76b8aa.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская были задействованы при ликвидации пожара на Крымском мосту, сообщает ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ."Для ликвидации последствий взрыва направлены боевые расчеты пожарных поездов Южного филиала и филиала ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации на Северо-Кавказской железной дороге.... С соблюдением технологического графика отправления с мест дислокации выехали пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская", - говорится в сообщении.В ходе работы пожарные поезда поочередно убывали для дозаправки, сменяя друг друга. После ликвидации открытого горения пожарные поезда провели охлаждение цистерн с топливом. По завершении операции пожарные поезда проследовали к местам дислокации.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221009/most-1822610242.html
керчь
джанкой
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822468519_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2eb26c6dcf1e8a3367dffaca75511b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, керчь, джанкой, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Керчь, Джанкой, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
16:01 09.10.2022 (обновлено: 16:03 09.10.2022)
 
Пожарные поезда охраны ж/д транспорта участвуют в работах на Крымском мосту

Пожарные поезда охраны ж/д транспорта задействованы в ликвидации ЧП на Крымском мосту

© AP PhotoКрымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская были задействованы при ликвидации пожара на Крымском мосту, сообщает ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ.
"Для ликвидации последствий взрыва направлены боевые расчеты пожарных поездов Южного филиала и филиала ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации на Северо-Кавказской железной дороге.... С соблюдением технологического графика отправления с мест дислокации выехали пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская", - говорится в сообщении.
В ходе работы пожарные поезда поочередно убывали для дозаправки, сменяя друг друга. После ликвидации открытого горения пожарные поезда провели охлаждение цистерн с топливом. По завершении операции пожарные поезда проследовали к местам дислокации.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
15:41
Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту
 
ПроисшествияКерчьДжанкойРоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала