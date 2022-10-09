https://ria.ru/20221009/most-1822614097.html

Пожарные поезда охраны ж/д транспорта участвуют в работах на Крымском мосту

Пожарные поезда охраны ж/д транспорта участвуют в работах на Крымском мосту - РИА Новости, 09.10.2022

Пожарные поезда охраны ж/д транспорта участвуют в работах на Крымском мосту

Пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская были задействованы при ликвидации пожара на Крымском мосту, сообщает... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:01

2022-10-09T16:01

2022-10-09T16:03

происшествия

керчь

джанкой

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822468519_0:205:3080:1937_1920x0_80_0_0_785bb709a65a52bf2c59fd8e0b76b8aa.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская были задействованы при ликвидации пожара на Крымском мосту, сообщает ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ."Для ликвидации последствий взрыва направлены боевые расчеты пожарных поездов Южного филиала и филиала ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации на Северо-Кавказской железной дороге.... С соблюдением технологического графика отправления с мест дислокации выехали пожарные поезда станций Керчь, Тамань-Пассажирская, Айвазовская, Джанкой и Крымская", - говорится в сообщении.В ходе работы пожарные поезда поочередно убывали для дозаправки, сменяя друг друга. После ликвидации открытого горения пожарные поезда провели охлаждение цистерн с топливом. По завершении операции пожарные поезда проследовали к местам дислокации.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221009/most-1822610242.html

керчь

джанкой

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, керчь, джанкой, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту