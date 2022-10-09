Рейтинг@Mail.ru
Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/most-1822610242.html
Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту
Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту - РИА Новости, 09.10.2022
Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту
Целью взрыва на Крымском мосту был подрыв авторитета высшего политического руководства России, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений и РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:41
2022-10-09T15:48
россия
китай
украина
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
северный поток
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822437874_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2c39d4c25aee4ada908657bcab51f02.jpg
ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Целью взрыва на Крымском мосту был подрыв авторитета высшего политического руководства России, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета в КНР Шэнь И.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. По словам эксперта, если диверсия на "Северный потоках" была направлена на то, чтобы "разрушить фактор компромисса между Россией и Европой", то одной из главных целей взрыва на Крымском мосту стало "нанесение удара по авторитету высшего политического руководства России"."Крымский мост является особо охраняемым объектом России, но взрыв на нем все же произошел. Судя по тому, что ограниченное движение вскоре было восстановлено, эта атака, говоря простым языком, нанесла мало вреда, но стала большим оскорблением", - сказал Шэнь И.В настоящее время, считает профессор, есть силы, желающие эскалации конфликта на Украине."Поэтому недопущение того, чтобы эти силы вывели ситуацию из-под контроля, станет испытанием для России", - добавил он.
https://ria.ru/20221009/knr-1822579341.html
https://ria.ru/20221008/poezd-1822545407.html
россия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822437874_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_fbb159982dbb7ad10876b31ee17d27c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, украина, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), северный поток, чп на крымском мосту
Россия, Китай, Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Северный поток, ЧП на Крымском мосту
15:41 09.10.2022 (обновлено: 15:48 09.10.2022)
 
Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту

Профессор Шэнь И: целью взрыва на Крымском мосту был подрыв авторитета властей России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВертолет тушит пожар на Крымском мосту
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Целью взрыва на Крымском мосту был подрыв авторитета высшего политического руководства России, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета в КНР Шэнь И.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
11:22
МИД КНР не стал комментировать взрыв на Крымском мосту
По словам эксперта, если диверсия на "Северный потоках" была направлена на то, чтобы "разрушить фактор компромисса между Россией и Европой", то одной из главных целей взрыва на Крымском мосту стало "нанесение удара по авторитету высшего политического руководства России".
"Крымский мост является особо охраняемым объектом России, но взрыв на нем все же произошел. Судя по тому, что ограниченное движение вскоре было восстановлено, эта атака, говоря простым языком, нанесла мало вреда, но стала большим оскорблением", - сказал Шэнь И.
В настоящее время, считает профессор, есть силы, желающие эскалации конфликта на Украине.
"Поэтому недопущение того, чтобы эти силы вывели ситуацию из-под контроля, станет испытанием для России", - добавил он.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 22:49
Первый пассажирский поезд проехал Крымский мост
 
РоссияКитайУкраинаНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Северный потокЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала