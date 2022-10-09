https://ria.ru/20221009/most-1822610242.html

Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту

Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту - РИА Новости, 09.10.2022

Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту

Целью взрыва на Крымском мосту был подрыв авторитета высшего политического руководства России, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений и РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:41

2022-10-09T15:41

2022-10-09T15:48

россия

китай

украина

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

северный поток

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822437874_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2c39d4c25aee4ada908657bcab51f02.jpg

ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Целью взрыва на Крымском мосту был подрыв авторитета высшего политического руководства России, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета в КНР Шэнь И.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. По словам эксперта, если диверсия на "Северный потоках" была направлена на то, чтобы "разрушить фактор компромисса между Россией и Европой", то одной из главных целей взрыва на Крымском мосту стало "нанесение удара по авторитету высшего политического руководства России"."Крымский мост является особо охраняемым объектом России, но взрыв на нем все же произошел. Судя по тому, что ограниченное движение вскоре было восстановлено, эта атака, говоря простым языком, нанесла мало вреда, но стала большим оскорблением", - сказал Шэнь И.В настоящее время, считает профессор, есть силы, желающие эскалации конфликта на Украине."Поэтому недопущение того, чтобы эти силы вывели ситуацию из-под контроля, станет испытанием для России", - добавил он.

https://ria.ru/20221009/knr-1822579341.html

https://ria.ru/20221008/poezd-1822545407.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, украина, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), северный поток, чп на крымском мосту