https://ria.ru/20221009/most-1822603686.html
В кубанском поселке у Крымского моста скопилось около 170 фур
В кубанском поселке у Крымского моста скопилось около 170 фур - РИА Новости, 09.10.2022
В кубанском поселке у Крымского моста скопилось около 170 фур
Около 170 грузовиков скопилось на стоянке в поселке Ильич Краснодарского края у Крымского моста, водителей обеспечивают горячим питанием, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:49
2022-10-09T14:49
2022-10-09T14:53
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
чп на крымском мосту
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ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ (Краснодарский край), 9 окт - РИА Новости. Около 170 грузовиков скопилось на стоянке в поселке Ильич Краснодарского края у Крымского моста, водителей обеспечивают горячим питанием, сообщил журналистам представитель администрации Темрюкского района Николай Овчаренко.На стоянке возле поселка Ильич Темрюкского района находится много фур, на площадке развернута полевая кухня. Прибывающих водителей регистрируют, записывают контакты, спрашивают, есть ли скоропортящийся груз, чтобы с ним можно было быстро связаться и сообщить об очередности погрузки на паром в Крым."Порядка 170 автомобилей находится на данной стоянке. Ожидаем паром, чтобы отправлять в Крым. Круглосуточно у нас находится две палатки, подаётся горячее питание, чай, все что нужно", - сообщил Овчаренко.По его словам, на стоянку принимаются только грузовые автомобили, где машины ожидают очередь на паром на Крымский полуостров.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/gruzoviki-1822531931.html
https://ria.ru/20221009/parom-1822560038.html
темрюкский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Все предоставляем" – у паромной переправы водителей обеспечивают горячим питанием
Водителей грузовиков, которые ожидают своей очереди на паром в Крым, обеспечили чаем и горячим питанием.
2022-10-09T14:49
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, темрюкский район, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, чп на крымском мосту
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
14:49 09.10.2022 (обновлено: 14:53 09.10.2022)
В кубанском поселке у Крымского моста скопилось около 170 фур
Около 170 фур скопилось на стоянке в кубанском поселке Ильич у Крымского моста
ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ (Краснодарский край), 9 окт - РИА Новости. Около 170 грузовиков скопилось на стоянке в поселке Ильич Краснодарского края у Крымского моста, водителей обеспечивают горячим питанием, сообщил журналистам представитель администрации Темрюкского района Николай Овчаренко.
На стоянке возле поселка Ильич Темрюкского района находится много фур, на площадке развернута полевая кухня. Прибывающих водителей регистрируют, записывают контакты, спрашивают, есть ли скоропортящийся груз, чтобы с ним можно было быстро связаться и сообщить об очередности погрузки на паром в Крым.
"Порядка 170 автомобилей находится на данной стоянке. Ожидаем паром, чтобы отправлять в Крым. Круглосуточно у нас находится две палатки, подаётся горячее питание, чай, все что нужно", - сообщил Овчаренко.
По его словам, на стоянку принимаются только грузовые автомобили, где машины ожидают очередь на паром на Крымский полуостров.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.