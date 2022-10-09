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По Крымскому мосту прошли 13 поездов, сообщила "Гранд Сервис Экспресс" - РИА Новости, 09.10.2022
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По Крымскому мосту прошли 13 поездов, сообщила "Гранд Сервис Экспресс"
По Крымскому мосту прошли 13 поездов, сообщила "Гранд Сервис Экспресс" - РИА Новости, 09.10.2022
По Крымскому мосту прошли 13 поездов, сообщила "Гранд Сервис Экспресс"
С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов, из Крыма пять, перевезено около 6 тысяч пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:33
2022-10-09T14:39
происшествия
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов, из Крыма пять, перевезено около 6 тысяч пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об отправке из Крыма всех поездов, задержанных из-за ЧП на Крымском мосту."С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов (включая три поезда Анапа-Симферополь), из Крыма - пять. Перевезено порядка шести тысяч пассажиров", - сообщили в пресс-службе.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.Железнодорожники восстановили пути на поврежденном участке моста, первый пассажирский поезд прошел из Крыма в направлении Кубани вечером в субботу. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
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"Все надежно": первый поезд после ЧП отправился в Санкт-Петербург из Севастополя
Грузовые и пассажирские поезда следуют по Крымскому мосту по расписанию, сообщается в Telegram-канале Минтранса. "Железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику", — отметили в ведомстве. Кроме того, там заверили, что пригородное сообщение восстановят на этом участке к 19:00.
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происшествия, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, чп на крымском мосту
Происшествия, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
12:33 09.10.2022 (обновлено: 14:39 09.10.2022)
 
По Крымскому мосту прошли 13 поездов, сообщила "Гранд Сервис Экспресс"

Компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о том, что по Крымскому мосту прошли 13 поездов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов, из Крыма пять, перевезено около 6 тысяч пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
Компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об отправке из Крыма всех поездов, задержанных из-за ЧП на Крымском мосту.
"С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов (включая три поезда Анапа-Симферополь), из Крыма - пять. Перевезено порядка шести тысяч пассажиров", - сообщили в пресс-службе.
Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Железнодорожники восстановили пути на поврежденном участке моста, первый пассажирский поезд прошел из Крыма в направлении Кубани вечером в субботу. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 22:49
Первый пассажирский поезд проехал Крымский мост
 
ПроисшествияРоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Крымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
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