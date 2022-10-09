https://ria.ru/20221009/most-1822588147.html

По Крымскому мосту прошли 13 поездов, сообщила "Гранд Сервис Экспресс"

По Крымскому мосту прошли 13 поездов, сообщила "Гранд Сервис Экспресс" - РИА Новости, 09.10.2022

По Крымскому мосту прошли 13 поездов, сообщила "Гранд Сервис Экспресс"

С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов, из Крыма пять, перевезено около 6 тысяч пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:33

2022-10-09T12:33

2022-10-09T14:39

происшествия

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

крымский мост

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов, из Крыма пять, перевезено около 6 тысяч пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об отправке из Крыма всех поездов, задержанных из-за ЧП на Крымском мосту."С момента возобновления движения по мосту в Крым прошли восемь поездов (включая три поезда Анапа-Симферополь), из Крыма - пять. Перевезено порядка шести тысяч пассажиров", - сообщили в пресс-службе.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.Железнодорожники восстановили пути на поврежденном участке моста, первый пассажирский поезд прошел из Крыма в направлении Кубани вечером в субботу. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/poezd-1822545407.html

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"Все надежно": первый поезд после ЧП отправился в Санкт-Петербург из Севастополя Грузовые и пассажирские поезда следуют по Крымскому мосту по расписанию, сообщается в Telegram-канале Минтранса. "Железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику", — отметили в ведомстве. Кроме того, там заверили, что пригородное сообщение восстановят на этом участке к 19:00. 2022-10-09T12:33 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, чп на крымском мосту