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Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак
Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак - РИА Новости, 09.10.2022
Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак
Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" продолжают помогать МЧС и водителям у Крымского моста, вчера пункты помощи развернули на вокзале в Анапе, в районе... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:14
2022-10-09T11:14
2022-10-09T11:14
происшествия
андрей турчак
анапа
тамань (станица)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
национальный антитеррористический комитет рф
молодая гвардия единой россии
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" продолжают помогать МЧС и водителям у Крымского моста, вчера пункты помощи развернули на вокзале в Анапе, в районе поселка Ильич и Тамани, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Волонтеры сводного отряда МГЕР продолжают оказывать помощь МЧС и водителям у Крымского моста. Вчера ребята оперативно развернули пункты помощи на вокзале в Анапе, в районе поселка Ильич и Тамани. Здесь из-за реверсивного движения образовалась пробка. Волонтеры раздают воду, чай, горячее и детское питание - помогают всем, чем можно", - написал Турчак в своем Telegram-канале.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/vosstanovlenie-1822546726.html
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происшествия, андрей турчак, анапа, тамань (станица), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), национальный антитеррористический комитет рф, молодая гвардия единой россии, telegram (приложение), чп на крымском мосту
Происшествия, Андрей Турчак, Анапа, Тамань (станица), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Национальный антитеррористический комитет РФ, Молодая гвардия Единой России, Telegram (приложение), ЧП на Крымском мосту
Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак
Турчак: волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь МЧС и водителям у Крымского моста