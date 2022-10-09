Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/most-1822578275.html
Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак
Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак - РИА Новости, 09.10.2022
Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак
Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" продолжают помогать МЧС и водителям у Крымского моста, вчера пункты помощи развернули на вокзале в Анапе, в районе... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:14
2022-10-09T11:14
происшествия
андрей турчак
анапа
тамань (станица)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
национальный антитеррористический комитет рф
молодая гвардия единой россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822528110_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_7c8cf500845cad544b9937a4d02be533.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" продолжают помогать МЧС и водителям у Крымского моста, вчера пункты помощи развернули на вокзале в Анапе, в районе поселка Ильич и Тамани, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Волонтеры сводного отряда МГЕР продолжают оказывать помощь МЧС и водителям у Крымского моста. Вчера ребята оперативно развернули пункты помощи на вокзале в Анапе, в районе поселка Ильич и Тамани. Здесь из-за реверсивного движения образовалась пробка. Волонтеры раздают воду, чай, горячее и детское питание - помогают всем, чем можно", - написал Турчак в своем Telegram-канале.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/vosstanovlenie-1822546726.html
анапа
тамань (станица)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822528110_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5941a89fff749a18da4cb032528c3190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, андрей турчак, анапа, тамань (станица), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), национальный антитеррористический комитет рф, молодая гвардия единой россии, telegram (приложение), чп на крымском мосту
Происшествия, Андрей Турчак, Анапа, Тамань (станица), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Национальный антитеррористический комитет РФ, Молодая гвардия Единой России, Telegram (приложение), ЧП на Крымском мосту
11:14 09.10.2022
 
Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак

Турчак: волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь МЧС и водителям у Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСлужебные автомобили МЧС РФ на Крымском мосту
Служебные автомобили МЧС РФ на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Служебные автомобили МЧС РФ на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" продолжают помогать МЧС и водителям у Крымского моста, вчера пункты помощи развернули на вокзале в Анапе, в районе поселка Ильич и Тамани, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Волонтеры сводного отряда МГЕР продолжают оказывать помощь МЧС и водителям у Крымского моста. Вчера ребята оперативно развернули пункты помощи на вокзале в Анапе, в районе поселка Ильич и Тамани. Здесь из-за реверсивного движения образовалась пробка. Волонтеры раздают воду, чай, горячее и детское питание - помогают всем, чем можно", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время пресс-подхода в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 23:10
Хуснуллин поручил составить план-график по восстановлению Крымского моста
 
ПроисшествияАндрей ТурчакАнапаТамань (станица)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Национальный антитеррористический комитет РФМолодая гвардия Единой РоссииTelegram (приложение)ЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала