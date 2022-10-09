https://ria.ru/20221009/most-1822578275.html

Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак

Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак - РИА Новости, 09.10.2022

Волонтеры МГЕР продолжают оказывать помощь у Крымского моста, заявил Турчак

Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" продолжают помогать МЧС и водителям у Крымского моста, вчера пункты помощи развернули на вокзале в Анапе, в районе... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:14

2022-10-09T11:14

2022-10-09T11:14

происшествия

андрей турчак

анапа

тамань (станица)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

национальный антитеррористический комитет рф

молодая гвардия единой россии

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" продолжают помогать МЧС и водителям у Крымского моста, вчера пункты помощи развернули на вокзале в Анапе, в районе поселка Ильич и Тамани, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Волонтеры сводного отряда МГЕР продолжают оказывать помощь МЧС и водителям у Крымского моста. Вчера ребята оперативно развернули пункты помощи на вокзале в Анапе, в районе поселка Ильич и Тамани. Здесь из-за реверсивного движения образовалась пробка. Волонтеры раздают воду, чай, горячее и детское питание - помогают всем, чем можно", - написал Турчак в своем Telegram-канале.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221008/vosstanovlenie-1822546726.html

анапа

тамань (станица)

россия

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происшествия, андрей турчак, анапа, тамань (станица), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), национальный антитеррористический комитет рф, молодая гвардия единой россии, telegram (приложение), чп на крымском мосту