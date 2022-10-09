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ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/monastyr-1822644927.html
ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области
ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области - РИА Новости, 09.10.2022
ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области
Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области поврежден в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:37
2022-10-09T19:50
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
суджанский район
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области поврежден в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
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курская область
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роман старовойт, курская область, суджанский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Суджанский район, Украина, Вооруженные силы Украины
19:37 09.10.2022 (обновлено: 19:50 09.10.2022)
 
ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области

Глава Курской области Старовойт: ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь

© Фото : @gubernator_46Фотография из Телеграм-аккаунта губернатора Курской области Романа Старовойта
Фотография из Телеграм-аккаунта губернатора Курской области Романа Старовойта - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : @gubernator_46
Фотография из Телеграм-аккаунта губернатора Курской области Романа Старовойта
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ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области поврежден в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтКурская областьСуджанский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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