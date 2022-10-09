https://ria.ru/20221009/monastyr-1822644927.html
ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области
ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области - РИА Новости, 09.10.2022
ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области
Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области поврежден в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:37
2022-10-09T19:37
2022-10-09T19:50
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
суджанский район
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822646318_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_875396ce8a2c153bcfb165c22abe0cfd.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области поврежден в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
суджанский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822646318_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b95a0f732808bcd6ca5cf9847ed9a259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, курская область, суджанский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Суджанский район, Украина, Вооруженные силы Украины
19:37 09.10.2022 (обновлено: 19:50 09.10.2022)
ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области
Глава Курской области Старовойт: ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь