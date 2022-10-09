https://ria.ru/20221009/monastyr-1822644927.html

ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области

ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области - РИА Новости, 09.10.2022

ВСУ повредили Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области

Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области поврежден в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T19:37

2022-10-09T19:37

2022-10-09T19:50

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

суджанский район

украина

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 9 окт - РИА Новости. Горнальский Свято-Никольский монастырь в Курской области поврежден в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Сегодня ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Суджанский район - один из шести приграничных районов Курской области. Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджанский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

роман старовойт, курская область, суджанский район, украина, вооруженные силы украины