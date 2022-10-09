https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822613938.html

Депутат компартии призвала оппозицию Молдавии присоединиться к протестам

Депутат компартии призвала оппозицию Молдавии присоединиться к протестам - РИА Новости, 09.10.2022

Депутат компартии призвала оппозицию Молдавии присоединиться к протестам

Депутат компартии Молдавии Диана Караман призвала все оппозиционные силы республики объединиться и принять участие в протестах, чтобы избавиться от власти,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:00

2022-10-09T16:00

2022-10-09T16:00

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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Депутат компартии Молдавии Диана Караман призвала все оппозиционные силы республики объединиться и принять участие в протестах, чтобы избавиться от власти, которую не волнуют проблемы народа.Участники манифестации собрались у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Протестующие с флагами Молдавии в руках скандируют: "Долой Майю Санду!", "Долой правительство", "Отставка", "Досрочные выборы". Наравне с рядовыми жителями страны в акции протеста принимают участие депутаты парламента от партии "Шор". Движение транспорта в периметрах улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто."К власти пришли некомпетентные люди, которые озабочены приказами начальства, а не интересами граждан. Я призываю всех граждан Молдавии, все партии консолидировать усилия в борьбе против "желтой чумы", которую мы сможем скинуть и обязательно скинем", - заявила Караман с трибуны.Она отметила, что власти напуганы протестующими, поскольку в стране почти не осталось людей, которые поддерживают их политику. Кармане выразила надежду, что с каждой неделей протестующих будет становиться все больше.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822608612.html

https://ria.ru/20221008/posolstvo-1822509675.html

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в мире, майя санду, молдавия, россия