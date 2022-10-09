15:28 09.10.2022 (обновлено: 15:38 09.10.2022)
Партия "Шор" потребовала отставки главы МИД Молдавии
Партия "Шор" потребовала отставки главы МИД Молдавии после нападения на посольство России
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" требует отставки главы МИД Молдавии Нику Попеску за то, что он не отреагировал на нападение на посольство России в Кишиневе, заявил глава политсилы Илан Шор.
Ранее полиция Кишинева задержала мужчину за хулиганские действия у посольства России в Молдавии. Посольство РФ в Молдавии направило Кишиневу ноту протеста в связи с акцией возле дипмиссии и ожидает, что виновные во "враждебной выходке" будут найдены и наказаны.
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"Циничный акт вандализма, произошедший у посольства Российской Федерации, оставил равнодушными молдавские власти. Необходимо немедленно скорректировать политический курс страны. Для начала - отправить в отставку главу МИД Попеску, который оказался глух и нем по отношению вандалам. Мы решительно требуем отставки этого чиновника, который открыто работает против собственной страны", - написал Шор в Telegram-канале.
По его словам, отсутствие официальной реакции со стороны министерства иностранных дел заставляет подозревать нынешнее временное руководство страны в сочувствии и поддержке действий вандалов. О том же, по мнению Шора, говорит и полнейшее бездействие государственной охраны дипломатического представительства.
Он напомнил властям Молдавии, что республика зависит от России экономически, энергетически, политически. Также оппозиционер отметил, что Кишинев не денонсировал договор о стратегическом партнерстве между Молдавией и РФ, поэтому власти должны отреагировать на инцидент.