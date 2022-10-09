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Партия "Шор" потребовала отставки главы МИД Молдавии - РИА Новости, 09.10.2022
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Партия "Шор" потребовала отставки главы МИД Молдавии
Партия "Шор" потребовала отставки главы МИД Молдавии - РИА Новости, 09.10.2022
Партия "Шор" потребовала отставки главы МИД Молдавии
Оппозиционная партия "Шор" требует отставки главы МИД Молдавии Нику Попеску за то, что он не отреагировал на нападение на посольство России в Кишиневе, заявил... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:28
2022-10-09T15:38
в мире
илан шор
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" требует отставки главы МИД Молдавии Нику Попеску за то, что он не отреагировал на нападение на посольство России в Кишиневе, заявил глава политсилы Илан Шор.Ранее полиция Кишинева задержала мужчину за хулиганские действия у посольства России в Молдавии. Посольство РФ в Молдавии направило Кишиневу ноту протеста в связи с акцией возле дипмиссии и ожидает, что виновные во "враждебной выходке" будут найдены и наказаны."Циничный акт вандализма, произошедший у посольства Российской Федерации, оставил равнодушными молдавские власти. Необходимо немедленно скорректировать политический курс страны. Для начала - отправить в отставку главу МИД Попеску, который оказался глух и нем по отношению вандалам. Мы решительно требуем отставки этого чиновника, который открыто работает против собственной страны", - написал Шор в Telegram-канале.По его словам, отсутствие официальной реакции со стороны министерства иностранных дел заставляет подозревать нынешнее временное руководство страны в сочувствии и поддержке действий вандалов. О том же, по мнению Шора, говорит и полнейшее бездействие государственной охраны дипломатического представительства.Он напомнил властям Молдавии, что республика зависит от России экономически, энергетически, политически. Также оппозиционер отметил, что Кишинев не денонсировал договор о стратегическом партнерстве между Молдавией и РФ, поэтому власти должны отреагировать на инцидент.
https://ria.ru/20220927/moldaviya-1819723253.html
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в мире, илан шор, молдавия, россия, кишинев, telegram (приложение)
В мире, Илан Шор, Молдавия, Россия, Кишинев, Telegram (приложение)
15:28 09.10.2022 (обновлено: 15:38 09.10.2022)
 
Партия "Шор" потребовала отставки главы МИД Молдавии

Партия "Шор" потребовала отставки главы МИД Молдавии после нападения на посольство России

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" требует отставки главы МИД Молдавии Нику Попеску за то, что он не отреагировал на нападение на посольство России в Кишиневе, заявил глава политсилы Илан Шор.
Ранее полиция Кишинева задержала мужчину за хулиганские действия у посольства России в Молдавии. Посольство РФ в Молдавии направило Кишиневу ноту протеста в связи с акцией возле дипмиссии и ожидает, что виновные во "враждебной выходке" будут найдены и наказаны.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 11:06
Лидер молдавской партии "Шор" подал жалобу на вице-премьера Спыну
"Циничный акт вандализма, произошедший у посольства Российской Федерации, оставил равнодушными молдавские власти. Необходимо немедленно скорректировать политический курс страны. Для начала - отправить в отставку главу МИД Попеску, который оказался глух и нем по отношению вандалам. Мы решительно требуем отставки этого чиновника, который открыто работает против собственной страны", - написал Шор в Telegram-канале.
По его словам, отсутствие официальной реакции со стороны министерства иностранных дел заставляет подозревать нынешнее временное руководство страны в сочувствии и поддержке действий вандалов. О том же, по мнению Шора, говорит и полнейшее бездействие государственной охраны дипломатического представительства.
Он напомнил властям Молдавии, что республика зависит от России экономически, энергетически, политически. Также оппозиционер отметил, что Кишинев не денонсировал договор о стратегическом партнерстве между Молдавией и РФ, поэтому власти должны отреагировать на инцидент.
Посольство России в Молдавии
11:02
В Молдавии призвали власти отреагировать на инцидент у посольства России
 
В миреИлан ШорМолдавияРоссияКишиневTelegram (приложение)
 
 
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