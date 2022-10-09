https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822608612.html

Партия "Шор" потребовала отставки главы МИД Молдавии

Партия "Шор" потребовала отставки главы МИД Молдавии - РИА Новости, 09.10.2022

Партия "Шор" потребовала отставки главы МИД Молдавии

Оппозиционная партия "Шор" требует отставки главы МИД Молдавии Нику Попеску за то, что он не отреагировал на нападение на посольство России в Кишиневе, заявил... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:28

2022-10-09T15:28

2022-10-09T15:38

в мире

илан шор

молдавия

россия

кишинев

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" требует отставки главы МИД Молдавии Нику Попеску за то, что он не отреагировал на нападение на посольство России в Кишиневе, заявил глава политсилы Илан Шор.Ранее полиция Кишинева задержала мужчину за хулиганские действия у посольства России в Молдавии. Посольство РФ в Молдавии направило Кишиневу ноту протеста в связи с акцией возле дипмиссии и ожидает, что виновные во "враждебной выходке" будут найдены и наказаны."Циничный акт вандализма, произошедший у посольства Российской Федерации, оставил равнодушными молдавские власти. Необходимо немедленно скорректировать политический курс страны. Для начала - отправить в отставку главу МИД Попеску, который оказался глух и нем по отношению вандалам. Мы решительно требуем отставки этого чиновника, который открыто работает против собственной страны", - написал Шор в Telegram-канале.По его словам, отсутствие официальной реакции со стороны министерства иностранных дел заставляет подозревать нынешнее временное руководство страны в сочувствии и поддержке действий вандалов. О том же, по мнению Шора, говорит и полнейшее бездействие государственной охраны дипломатического представительства.Он напомнил властям Молдавии, что республика зависит от России экономически, энергетически, политически. Также оппозиционер отметил, что Кишинев не денонсировал договор о стратегическом партнерстве между Молдавией и РФ, поэтому власти должны отреагировать на инцидент.

https://ria.ru/20220927/moldaviya-1819723253.html

https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822576632.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илан шор, молдавия, россия, кишинев, telegram (приложение)