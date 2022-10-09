https://ria.ru/20221009/miting-1822635727.html
Полиция Молдавии: в митинге в Кишиневе участвовали около пяти тысяч человек
Полиция Молдавии: в митинге в Кишиневе участвовали около пяти тысяч человек - РИА Новости, 09.10.2022
Полиция Молдавии: в митинге в Кишиневе участвовали около пяти тысяч человек
Около 5 тысяч человек участвовали в воскресной акции протеста оппозиционной партии "Шор" в Кишиневе, движение транспорта на центральной улице заблокировано... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T18:24
2022-10-09T18:24
2022-10-09T18:24
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Около 5 тысяч человек участвовали в воскресной акции протеста оппозиционной партии "Шор" в Кишиневе, движение транспорта на центральной улице заблокировано из-за установленных на дороге палаток, сообщила полиция Молдавии.Участники манифестации провели очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента, правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте участвовали более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, они установили палатки на центральном бульваре, заблокировав движение транспорта."В акции протеста в центре столицы приняли участие около 5 тысяч человек. Предупреждаем, что бульвар Штефан чел Маре и Сфынт, в периметре улиц Сфатул Цэрий и Мария Чиботарь, заблокирован из-за палаток, установленных протестующими… Возобновление движения в обычном режиме возможно только с разрешения мэрии Кишинева", - сообщается в Telegram-канале полиции.В полиции предупредили, что организаторы протеста несут ответственность за неправомерные действия, в том числе за блокирование движения транспорта.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822617510.html
https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822616785.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, майя санду, молдавия, кишинев, россия
В мире, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия
Полиция Молдавии: в митинге в Кишиневе участвовали около пяти тысяч человек
Полиция Молдавии: в акции протеста в Кишиневе приняли участие около пяти тысяч человек
КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Около 5 тысяч человек участвовали в воскресной акции протеста оппозиционной партии "Шор" в Кишиневе, движение транспорта на центральной улице заблокировано из-за установленных на дороге палаток, сообщила полиция Молдавии.
Участники манифестации провели очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду
, парламента, правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте участвовали более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, они установили палатки на центральном бульваре, заблокировав движение транспорта.
"В акции протеста в центре столицы приняли участие около 5 тысяч человек. Предупреждаем, что бульвар Штефан чел Маре и Сфынт, в периметре улиц Сфатул Цэрий и Мария Чиботарь, заблокирован из-за палаток, установленных протестующими… Возобновление движения в обычном режиме возможно только с разрешения мэрии Кишинева", - сообщается в Telegram-канале полиции.
В полиции предупредили, что организаторы протеста несут ответственность за неправомерные действия, в том числе за блокирование движения транспорта.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.