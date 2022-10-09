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Полиция Молдавии: в митинге в Кишиневе участвовали около пяти тысяч человек - РИА Новости, 09.10.2022
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Полиция Молдавии: в митинге в Кишиневе участвовали около пяти тысяч человек
Полиция Молдавии: в митинге в Кишиневе участвовали около пяти тысяч человек - РИА Новости, 09.10.2022
Полиция Молдавии: в митинге в Кишиневе участвовали около пяти тысяч человек
Около 5 тысяч человек участвовали в воскресной акции протеста оппозиционной партии "Шор" в Кишиневе, движение транспорта на центральной улице заблокировано... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T18:24
2022-10-09T18:24
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Около 5 тысяч человек участвовали в воскресной акции протеста оппозиционной партии "Шор" в Кишиневе, движение транспорта на центральной улице заблокировано из-за установленных на дороге палаток, сообщила полиция Молдавии.Участники манифестации провели очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента, правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте участвовали более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, они установили палатки на центральном бульваре, заблокировав движение транспорта."В акции протеста в центре столицы приняли участие около 5 тысяч человек. Предупреждаем, что бульвар Штефан чел Маре и Сфынт, в периметре улиц Сфатул Цэрий и Мария Чиботарь, заблокирован из-за палаток, установленных протестующими… Возобновление движения в обычном режиме возможно только с разрешения мэрии Кишинева", - сообщается в Telegram-канале полиции.В полиции предупредили, что организаторы протеста несут ответственность за неправомерные действия, в том числе за блокирование движения транспорта.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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в мире, майя санду, молдавия, кишинев, россия
В мире, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия
18:24 09.10.2022
 
Полиция Молдавии: в митинге в Кишиневе участвовали около пяти тысяч человек

Полиция Молдавии: в акции протеста в Кишиневе приняли участие около пяти тысяч человек

© РИА Новости / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Около 5 тысяч человек участвовали в воскресной акции протеста оппозиционной партии "Шор" в Кишиневе, движение транспорта на центральной улице заблокировано из-за установленных на дороге палаток, сообщила полиция Молдавии.
Участники манифестации провели очередной митинг у палаточного городка перед зданием парламента, где бессрочная акция протеста проходит с 18 сентября. Организаторы требуют отставки президента Майи Санду, парламента, правительства и проведения досрочных выборов. По данным партии "Шор", в протесте участвовали более 60 тысяч человек. Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от властей компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию, а также выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, они установили палатки на центральном бульваре, заблокировав движение транспорта.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе с фигурой премьера Молдавии Гаврилицы - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
16:30
Протестующие в Кишиневе запустили шары с изображением премьера Молдавии
"В акции протеста в центре столицы приняли участие около 5 тысяч человек. Предупреждаем, что бульвар Штефан чел Маре и Сфынт, в периметре улиц Сфатул Цэрий и Мария Чиботарь, заблокирован из-за палаток, установленных протестующими… Возобновление движения в обычном режиме возможно только с разрешения мэрии Кишинева", - сообщается в Telegram-канале полиции.
В полиции предупредили, что организаторы протеста несут ответственность за неправомерные действия, в том числе за блокирование движения транспорта.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
16:23
В Молдавии оппозиционная партия "Шор" пригрозила усилить протесты
 
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