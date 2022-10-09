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Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот - РИА Новости, 09.10.2022
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Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот
Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот - РИА Новости, 09.10.2022
Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот
Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter о неизбежной катастрофе из-за эскалации конфликтов по всему миру,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T21:00
2022-10-09T21:20
в мире
илон маск
украина
россия
tesla motors
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter о неизбежной катастрофе из-за эскалации конфликтов по всему миру, проиллюстрировав свои размышления анекдотом о золотой рыбке.В версии шутки от американского бизнесмена бедный крестьянин, поймав волшебную рыбку, просит выколоть себе один глаз, так как все, что он попросит, получит в двойном размере его сосед. Также в публикации уточняется, что это именно русская байка."Око за око оставит всех нас слепыми. Потому что это работает по принципу рекурсии", — добавил он.Ранее сегодня Маск написал в социальной сети, что вероятность ядерной войны стремительно растет.Миллиардер не в первый раз делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Так, ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине. Его план состоит из четырех пунктов: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, пытается искать пути для достижения мира, но при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно.На этой неделе Маск также заявил о неизбежности конфликта вокруг Тайваня и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. Кроме того, он назвал Джо Байдена слишком старым для участия в следующей президентской гонке.
https://ria.ru/20221009/ukraina-1822645091.html
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в мире, илон маск, украина, россия, tesla motors, сша
В мире, Илон Маск, Украина, Россия, Tesla motors, США
21:00 09.10.2022 (обновлено: 21:20 09.10.2022)
 
Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот

Глава компании Tesla Маск описал сценарий апокалипсиса словами из русского анекдота

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter о неизбежной катастрофе из-за эскалации конфликтов по всему миру, проиллюстрировав свои размышления анекдотом о золотой рыбке.
В версии шутки от американского бизнесмена бедный крестьянин, поймав волшебную рыбку, просит выколоть себе один глаз, так как все, что он попросит, получит в двойном размере его сосед. Также в публикации уточняется, что это именно русская байка.
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"Око за око оставит всех нас слепыми. Потому что это работает по принципу рекурсии", — добавил он.
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Миллиардер не в первый раз делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Так, ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине. Его план состоит из четырех пунктов: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.
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На этой неделе Маск также заявил о неизбежности конфликта вокруг Тайваня и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. Кроме того, он назвал Джо Байдена слишком старым для участия в следующей президентской гонке.
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