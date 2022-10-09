21:00 09.10.2022 (обновлено: 21:20 09.10.2022)
Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот
Глава компании Tesla Маск описал сценарий апокалипсиса словами из русского анекдота
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter о неизбежной катастрофе из-за эскалации конфликтов по всему миру, проиллюстрировав свои размышления анекдотом о золотой рыбке.
В версии шутки от американского бизнесмена бедный крестьянин, поймав волшебную рыбку, просит выколоть себе один глаз, так как все, что он попросит, получит в двойном размере его сосед. Также в публикации уточняется, что это именно русская байка.
"Око за око оставит всех нас слепыми. Потому что это работает по принципу рекурсии", — добавил он.
Ранее сегодня Маск написал в социальной сети, что вероятность ядерной войны стремительно растет.
Миллиардер не в первый раз делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Так, ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине. Его план состоит из четырех пунктов: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, пытается искать пути для достижения мира, но при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно.
На этой неделе Маск также заявил о неизбежности конфликта вокруг Тайваня и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. Кроме того, он назвал Джо Байдена слишком старым для участия в следующей президентской гонке.