https://ria.ru/20221009/mask-1822658741.html

Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот

Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот - РИА Новости, 09.10.2022

Маск предупредил о всемирной катастрофе, процитировав русский анекдот

Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter о неизбежной катастрофе из-за эскалации конфликтов по всему миру,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T21:00

2022-10-09T21:00

2022-10-09T21:20

в мире

илон маск

украина

россия

tesla motors

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter о неизбежной катастрофе из-за эскалации конфликтов по всему миру, проиллюстрировав свои размышления анекдотом о золотой рыбке.В версии шутки от американского бизнесмена бедный крестьянин, поймав волшебную рыбку, просит выколоть себе один глаз, так как все, что он попросит, получит в двойном размере его сосед. Также в публикации уточняется, что это именно русская байка."Око за око оставит всех нас слепыми. Потому что это работает по принципу рекурсии", — добавил он.Ранее сегодня Маск написал в социальной сети, что вероятность ядерной войны стремительно растет.Миллиардер не в первый раз делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Так, ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине. Его план состоит из четырех пунктов: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Илон Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов, пытается искать пути для достижения мира, но при этом достижение мира без выполнения условий России невозможно.На этой неделе Маск также заявил о неизбежности конфликта вокруг Тайваня и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. Кроме того, он назвал Джо Байдена слишком старым для участия в следующей президентской гонке.

https://ria.ru/20221009/ukraina-1822645091.html

https://ria.ru/20221009/putin-1822622111.html

https://ria.ru/20221009/germaniya-1822610559.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, илон маск, украина, россия, tesla motors, сша