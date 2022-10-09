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Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно растет - РИА Новости, 09.10.2022
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Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно растет
Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно растет - РИА Новости, 09.10.2022
Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно растет
Риски ядерного конфликта возрастают, написал в Twitter американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:50
2022-10-09T19:55
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Риски ядерного конфликта возрастают, написал в Twitter американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск.Миллиардер не в первый раз делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Так, ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине. Его план состоит из четырех пунктов: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.На этой неделе Маск также заявил о неизбежности конфликта вокруг Тайваня и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. Кроме того, он назвал Джо Байдена слишком старым для участия в следующей президентской гонке.
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в мире, илон маск, сша, донбасс, россия, украина, оон, джо байден
В мире, Илон Маск, США, Донбасс, Россия, Украина, ООН, Джо Байден
17:50 09.10.2022 (обновлено: 19:55 09.10.2022)
 
Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно растет

Глава компании Tesla Маск заявил о стремительном росте вероятности ядерной войны

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Риски ядерного конфликта возрастают, написал в Twitter американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск.
"Вероятность ядерной войны стремительно растет", — считает он.
Миллиардер не в первый раз делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Так, ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине. Его план состоит из четырех пунктов: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.
На этой неделе Маск также заявил о неизбежности конфликта вокруг Тайваня и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. Кроме того, он назвал Джо Байдена слишком старым для участия в следующей президентской гонке.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:46
В Китае назвали черту Запада, проявившуюся после слов Маска об Украине
 
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