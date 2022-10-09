https://ria.ru/20221009/mask-1822631210.html

Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно растет

Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно растет - РИА Новости, 09.10.2022

Маск заявил, что вероятность ядерной войны стремительно растет

Риски ядерного конфликта возрастают, написал в Twitter американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T17:50

2022-10-09T17:50

2022-10-09T19:55

в мире

илон маск

сша

донбасс

россия

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Риски ядерного конфликта возрастают, написал в Twitter американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск.Миллиардер не в первый раз делает резонансные заявления о политических и экономических процессах в мире. Так, ранее он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине. Его план состоит из четырех пунктов: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.На этой неделе Маск также заявил о неизбежности конфликта вокруг Тайваня и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР. Кроме того, он назвал Джо Байдена слишком старым для участия в следующей президентской гонке.

https://ria.ru/20221007/svoboda-1822195779.html

сша

донбасс

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, илон маск, сша, донбасс, россия, украина, оон, джо байден