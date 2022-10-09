https://ria.ru/20221009/marshrut-1822642098.html
Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь
Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь - РИА Новости, 09.10.2022
Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь
Минтранс Крыма напоминает водителям большегрузных автомобилей, что кроме паромной переправы существует альтернативный маршрут на полуостров через Херсонскую,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:16
2022-10-09T19:16
2022-10-09T19:16
авто
запорожская область
донецкая народная республика
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149312/54/1493125483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8c30731ed38f756055ecd05f22e4827.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Минтранс Крыма напоминает водителям большегрузных автомобилей, что кроме паромной переправы существует альтернативный маршрут на полуостров через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР."Уважаемые водители грузовых автомобилей! Напоминаем вам, что кроме паромной переправы через порт "Крым" в порт "Кавказ" существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую республику. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог. Рекомендуем по возможности использовать альтернативные пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.Движение по автомобильной части Крымского моста пока могут осуществлять только легковые машины. Автобусы и грузовые автомобили должны перевозиться через Керченский пролив с помощью паромов.
https://ria.ru/20221009/parom-1822560038.html
запорожская область
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149312/54/1493125483_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6465db68271a03c2bdded5ebce74e51e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, запорожская область, донецкая народная республика, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост
Авто, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост
Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь
Минтранс Крыма рекомендует фурам альтернативный паромной переправе маршрут через Мариуполь