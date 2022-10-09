https://ria.ru/20221009/marshrut-1822642098.html

Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь

Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь - РИА Новости, 09.10.2022

Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь

Минтранс Крыма напоминает водителям большегрузных автомобилей, что кроме паромной переправы существует альтернативный маршрут на полуостров через Херсонскую,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T19:16

2022-10-09T19:16

2022-10-09T19:16

авто

запорожская область

донецкая народная республика

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Минтранс Крыма напоминает водителям большегрузных автомобилей, что кроме паромной переправы существует альтернативный маршрут на полуостров через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР."Уважаемые водители грузовых автомобилей! Напоминаем вам, что кроме паромной переправы через порт "Крым" в порт "Кавказ" существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую республику. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог. Рекомендуем по возможности использовать альтернативные пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.Движение по автомобильной части Крымского моста пока могут осуществлять только легковые машины. Автобусы и грузовые автомобили должны перевозиться через Керченский пролив с помощью паромов.

https://ria.ru/20221009/parom-1822560038.html

запорожская область

донецкая народная республика

россия

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авто, запорожская область, донецкая народная республика, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост