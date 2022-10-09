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Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь - РИА Новости, 09.10.2022
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Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь
Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь - РИА Новости, 09.10.2022
Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь
Минтранс Крыма напоминает водителям большегрузных автомобилей, что кроме паромной переправы существует альтернативный маршрут на полуостров через Херсонскую,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:16
2022-10-09T19:16
авто
запорожская область
донецкая народная республика
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Минтранс Крыма напоминает водителям большегрузных автомобилей, что кроме паромной переправы существует альтернативный маршрут на полуостров через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР."Уважаемые водители грузовых автомобилей! Напоминаем вам, что кроме паромной переправы через порт "Крым" в порт "Кавказ" существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую республику. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог. Рекомендуем по возможности использовать альтернативные пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.Движение по автомобильной части Крымского моста пока могут осуществлять только легковые машины. Автобусы и грузовые автомобили должны перевозиться через Керченский пролив с помощью паромов.
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запорожская область
донецкая народная республика
россия
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авто, запорожская область, донецкая народная республика, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост
Авто, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост
19:16 09.10.2022
 
Власти Крыма рекомендуют фурам альтернативный маршрут через Мариуполь

Минтранс Крыма рекомендует фурам альтернативный паромной переправе маршрут через Мариуполь

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГрузовые автомобили на пароме в порту "Крым" на Керченском проливе
Грузовые автомобили на пароме в порту Крым на Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили на пароме в порту "Крым" на Керченском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Минтранс Крыма напоминает водителям большегрузных автомобилей, что кроме паромной переправы существует альтернативный маршрут на полуостров через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
"Уважаемые водители грузовых автомобилей! Напоминаем вам, что кроме паромной переправы через порт "Крым" в порт "Кавказ" существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую республику. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог. Рекомендуем по возможности использовать альтернативные пути объезда", - говорится в сообщении ведомства.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Движение по автомобильной части Крымского моста пока могут осуществлять только легковые машины. Автобусы и грузовые автомобили должны перевозиться через Керченский пролив с помощью паромов.
Автомобили проходят проверку на паромную переправу через Керченский пролив в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
07:37
В Минтрансе рассказали о работе паромного сообщения с Крымом
 
АвтоЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Крымский мост
 
 
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