https://ria.ru/20221009/m777-1822598372.html
СМИ: в Британии могут возобновить производство M777 из-за спецоперации
СМИ: в Британии могут возобновить производство M777 из-за спецоперации - РИА Новости, 09.10.2022
СМИ: в Британии могут возобновить производство M777 из-за спецоперации
Британская компания BAE Systems заявила, что рассматривает возможность возобновить производство гаубиц M777 на фоне повышенного интереса к этому оружия из-за... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:07
2022-10-09T14:07
2022-10-09T14:07
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bae systems
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Британская компания BAE Systems заявила, что рассматривает возможность возобновить производство гаубиц M777 на фоне повышенного интереса к этому оружия из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает газета Wall Street Journal.Согласно изданию, на данный момент производство M777 сворачивается."Компания заявила, что сейчас проводит переговоры относительно возобновления (производства) с армией США, которая осуществляет программу создания оружия. Правительство США должно утверждать любые зарубежные продажи", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что ряд стран выразили интерес к приобретению M777, в частности, государства Центральной Европы. При этом не ожидается, что американская армия решит пополнить свой запас гаубиц.Согласно подсчетам BAE Systems, потребуется от 30 до 36 месяцев, чтобы полностью возобновить производство M777, поскольку компании нужны новые поставщики титанового материала и легких компонентов оружия.
https://ria.ru/20221009/himars-1822555024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, bae systems, украина, великобритания, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, BAE Systems, Украина, Великобритания, США
СМИ: в Британии могут возобновить производство M777 из-за спецоперации
WSJ: BAE Systems может возобновить производство M777 из-за спецоперации на Украине