https://ria.ru/20221009/lnr-1822568662.html
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР - РИА Новости, 09.10.2022
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР
Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:27
2022-10-09T09:27
2022-10-09T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg
ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В 1.35 ВФУ по н.п. Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Позднее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что для удара по Старобельску украинские войска использовали снаряд со шрапнелью."Удар ракетой HIMARS со "шрапнелью" был нанесен по месту сбора беженцев из Харьковской области… Туда прибывают беженцы и эвакуируемые из Изюма, Купянска и других населенных пунктов", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221008/lnr-1822424486.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e5f7f6b977111ced546812215ecf873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Telegram (приложение)
09:27 09.10.2022 (обновлено: 12:26 09.10.2022)
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР
СЦКК сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по пункту временного размещения в Старобельске в ЛНР