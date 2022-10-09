https://ria.ru/20221009/lnr-1822568662.html

ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР

ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР - РИА Новости, 09.10.2022

ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР

Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T09:27

2022-10-09T09:27

2022-10-09T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg

ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В 1.35 ВФУ по н.п. Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Позднее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что для удара по Старобельску украинские войска использовали снаряд со шрапнелью."Удар ракетой HIMARS со "шрапнелью" был нанесен по месту сбора беженцев из Харьковской области… Туда прибывают беженцы и эвакуируемые из Изюма, Купянска и других населенных пунктов", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221008/lnr-1822424486.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, telegram (приложение)