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ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/lnr-1822568662.html
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР - РИА Новости, 09.10.2022
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР
Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:27
2022-10-09T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В 1.35 ВФУ по н.п. Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Позднее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что для удара по Старобельску украинские войска использовали снаряд со шрапнелью."Удар ракетой HIMARS со "шрапнелью" был нанесен по месту сбора беженцев из Харьковской области… Туда прибывают беженцы и эвакуируемые из Изюма, Купянска и других населенных пунктов", - написал он в своем Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Telegram (приложение)
09:27 09.10.2022 (обновлено: 12:26 09.10.2022)
 
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по пункту размещения граждан МЧС ЛНР

СЦКК сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по пункту временного размещения в Старобельске в ЛНР

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по пункту временного размещения граждан МЧС ЛНР, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В 1.35 ВФУ по н.п. Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Позднее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что для удара по Старобельску украинские войска использовали снаряд со шрапнелью.
"Удар ракетой HIMARS со "шрапнелью" был нанесен по месту сбора беженцев из Харьковской области… Туда прибывают беженцы и эвакуируемые из Изюма, Купянска и других населенных пунктов", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СЦККTelegram (приложение)
 
 
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