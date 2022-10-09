https://ria.ru/20221009/liman-1822584029.html

Житель ДНР рассказал, как ВСУ наказывают за содействие союзным силам

Житель ДНР рассказал, как ВСУ наказывают за содействие союзным силам - РИА Новости, 09.10.2022

Житель ДНР рассказал, как ВСУ наказывают за содействие союзным силам

Украинские войска при заходе в населенные пункты, где ранее стояли союзные войска, применяют различные меры наказания - вплоть до расстрела мирных жителей,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:03

2022-10-09T12:03

2022-10-09T14:05

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

красный лиман

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 9 окт – РИА Новости. Украинские войска при заходе в населенные пункты, где ранее стояли союзные войска, применяют различные меры наказания - вплоть до расстрела мирных жителей, получавших гуманитарную помощь либо оказывавших содействие армии ЛНР, ДНР и РФ, рассказал РИА Новости житель села Торское, эвакуировавшийся из города Красный Лиман при наступлении украинской армии.Красный Лиман – это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Город был полностью освобожден в мае. Позже в конце сентября над гарнизоном Красного Лимана нависла угроза полного окружения со стороны украинских войск. Оборонявшие город подразделения союзных сил отходили по последней остававшейся на тот момент дороге, ведущей через село Торское.Когда в апреле российские войска освобождали село Торское, местный житель Виктор Ю. добровольно оказал им помощь, проведя наступающие подразделения по безопасным маршрутам, чтобы они не попали в засаду войск Киева."Я остался охранять технику (частного предприятия – ред.), чтобы досталась людям, чтобы было, на чем убрать огород. Зашли наши (российские – ред.) войска. Встретил я танки, показал им дорогу, предупредил о заминированном мосте <…> Луганчане (войска НМ ЛНР – ред.), когда зашли (в сентябре – ред.), когда бои были за Изюм, готовилась оборона – по полям провел их танки" - рассказывал Виктор.По словам собеседника агентства, все время с апреля по октябрь он продолжал оказывать помощь союзным силам. Он уточнил, что не только помогал военным знаниями об окружающей местности, но и доставлял домашнюю еду от местных жителей для подразделений, возвращавшихся из боя. "Российские войска встречали, я бы сказал "на ура". Выходили люди и приветствовали. Это от души я вам говорю" - продолжил Виктор.Виктор пояснил, что в конце сентября, когда оборонявшие город подразделения союзных сил отходили, он, несмотря на опасную обстановку, решил продолжить помогать военным, отказавшись эвакуироваться с колоннами беженцев, уходящими в лагеря временного размещения. Со слов собеседника, многих мирных жителей ожидала расправа со стороны войск Киева, даже тех, кто просто получал гуманитарную помощь от российских сил."Мне выхода уже не было – я знал, что кроме расстрела меня там ничего не ждет. Рассказывали беженцы: в Купянске, в Изюме – (киевские войска – ред.) расстреливали. Ну, получил человек гуманитарную помощь. В чем его вина?! Нет, ты уже содействовал "оккупанту" – так они (киевские войска – ред.) называют российские войска", - рассказал Виктор.В настоящий момент Виктор принял решение продолжить оказывать посильную помощь союзным силам, отказавшись от размещения в лагере для беженцев.

https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html

https://ria.ru/20221007/rasstrel-1822138149.html

луганская народная республика

красный лиман

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Кроме расстрела ничего не ждет" – беженцы о действиях ВСУ за получение гуманитарной помощи "Знал, что меня, кроме расстрела, ничего не ждет". Беженцы рассказывают, что украинские войска расстреливали жителей даже за получение российской гуманитарной помощи. 2022-10-09T12:03 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, красный лиман, донецкая народная республика, днр, лнр, вооруженные силы украины, происшествия