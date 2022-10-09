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Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно - РИА Новости, 09.10.2022
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Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно
Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно - РИА Новости, 09.10.2022
Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно
Автомобили со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:38
2022-10-09T13:38
происшествия
авто
керченский пролив
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
telegram (приложение)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Автомобили со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке, говорится в сообщении Минтранса РФ."Автомобили, перевозящие скоропортящиеся продукты, будут отправлены на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее в Минтрансе отмечали, что паромная переправа в Крым работает стабильно.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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происшествия, авто, керченский пролив, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), чп на крымском мосту
Происшествия, Авто, Керченский пролив, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram (приложение), ЧП на Крымском мосту
13:38 09.10.2022
 
Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно

Минтранс: автомобили со скоропортящимися продуктами будут отправляться в Крым приоритетно

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Паром в Керченском проливе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Автомобили со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Автомобили, перевозящие скоропортящиеся продукты, будут отправлены на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.
Ранее в Минтрансе отмечали, что паромная переправа в Крым работает стабильно.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Паром - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 16:31
Паром через Керченский пролив для грузовых фур запустят через два часа
 
ПроисшествияАвтоКерченский проливРоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Telegram (приложение)ЧП на Крымском мосту
 
 
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