https://ria.ru/20221009/krym-1822595164.html
Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно
Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно - РИА Новости, 09.10.2022
Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно
Автомобили со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:38
2022-10-09T13:38
2022-10-09T13:38
происшествия
авто
керченский пролив
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
telegram (приложение)
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805331658_352:0:2371:1136_1920x0_80_0_0_22f4c0d333bcc88bb7d9b340965a7a14.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Автомобили со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке, говорится в сообщении Минтранса РФ."Автомобили, перевозящие скоропортящиеся продукты, будут отправлены на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее в Минтрансе отмечали, что паромная переправа в Крым работает стабильно.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/parom-1822487720.html
керченский пролив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805331658_216:0:2371:1616_1920x0_80_0_0_0526f89479c64f017dd1ba46561e9924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, керченский пролив, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), чп на крымском мосту
Происшествия, Авто, Керченский пролив, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram (приложение), ЧП на Крымском мосту
Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно
Минтранс: автомобили со скоропортящимися продуктами будут отправляться в Крым приоритетно