https://ria.ru/20221009/krym-1822595164.html

Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно

Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно - РИА Новости, 09.10.2022

Автомобили с продуктами будут отправляться в Крым приоритетно

Автомобили со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке, говорится в сообщении Минтранса РФ. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T13:38

2022-10-09T13:38

2022-10-09T13:38

происшествия

авто

керченский пролив

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

telegram (приложение)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Автомобили со скоропортящимися продуктами будут отправляться на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке, говорится в сообщении Минтранса РФ."Автомобили, перевозящие скоропортящиеся продукты, будут отправлены на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее в Минтрансе отмечали, что паромная переправа в Крым работает стабильно.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221008/parom-1822487720.html

керченский пролив

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происшествия, авто, керченский пролив, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), чп на крымском мосту