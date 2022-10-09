https://ria.ru/20221009/krym-1822593167.html
Аннуляции путевок в Крым не превышают 25 процентов, заявили туроператоры
Аннуляции путевок в Крым не превышают 25 процентов, заявили туроператоры - РИА Новости, 09.10.2022
Аннуляции путевок в Крым не превышают 25 процентов, заявили туроператоры
Туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма, аннуляции забронированных путевок не превышают 25%, рассказали РИА Новости представители крупных РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:15
2022-10-09T13:15
2022-10-09T13:15
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
севастополь
чп на крымском мосту
сергей ромашкин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма, аннуляции забронированных путевок не превышают 25%, рассказали РИА Новости представители крупных российских туроператоров."По аннуляциям (путевок в Крым - ред.) - не более 25%. Туристы с дальними заездами на ноябрьские праздники или Новый год туры не аннулируют", - рассказали в "Интуристе".Там сообщили, что путешественники, несмотря ни на что, продолжают отправляться на отдых на полуостров. "У нас есть те, кто вчера успешно заехал в отель", - уточнили в пресс-службе компании.В "Интуристе" также рассказали, что те туристы, у которых планово закончился отдых, возвращаются домой. "Большинство едет домой на поездах сегодня", - указали там."Порядка 2-3% аннулировали из ближайших заездов, те, кто был в Крыму на сутки задержались, сегодня уезжают", - сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.Ранее в субботу глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил РИА Новости, что количество туристов, находящихся в Крыму, оценивается в десятки тысяч, несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать. По его словам, все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет. Кроме того, не будет и существенных проблем с вывозом туристов из Крыма - паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты 2014-15 годов.Чернышенко ранее в субботу поручил принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов, находящихся сейчас в Крыму, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера. Ростуризму, Минтрансу, регионам поручено обеспечить организованный вывоз из Крыма в кратчайшие сроки туристов, у которых закончились путевки. Также он поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя, разработать меры поддержки, а Ростуризму, Минцифры, Крыму - организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов.
https://ria.ru/20221009/krym-1822561607.html
https://ria.ru/20221008/anapa-1822547928.html
https://ria.ru/20221008/krym-1822530138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), севастополь, чп на крымском мосту, сергей ромашкин
Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Севастополь, ЧП на Крымском мосту, Сергей Ромашкин
Аннуляции путевок в Крым не превышают 25 процентов, заявили туроператоры
Туроператор: туристы планово выезжают из Крыма, аннуляции не превышают 25 процентов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма, аннуляции забронированных путевок не превышают 25%, рассказали РИА Новости представители крупных российских туроператоров.
"По аннуляциям (путевок в Крым - ред.) - не более 25%. Туристы с дальними заездами на ноябрьские праздники или Новый год туры не аннулируют", - рассказали в "Интуристе".
Там сообщили, что путешественники, несмотря ни на что, продолжают отправляться на отдых на полуостров. "У нас есть те, кто вчера успешно заехал в отель", - уточнили в пресс-службе компании.
В "Интуристе" также рассказали, что те туристы, у которых планово закончился отдых, возвращаются домой. "Большинство едет домой на поездах сегодня", - указали там.
"Порядка 2-3% аннулировали из ближайших заездов, те, кто был в Крыму на сутки задержались, сегодня уезжают", - сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин
.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК.
Ранее в субботу глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил РИА Новости, что количество туристов, находящихся в Крыму, оценивается в десятки тысяч, несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать. По его словам, все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым не будет. Кроме того, не будет и существенных проблем с вывозом туристов из Крыма - паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты 2014-15 годов.
Чернышенко ранее в субботу поручил принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов, находящихся сейчас в Крыму, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера. Ростуризму
, Минтрансу, регионам поручено обеспечить организованный вывоз из Крыма в кратчайшие сроки туристов, у которых закончились путевки. Также он поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и Севастополя
, разработать меры поддержки, а Ростуризму, Минцифры, Крыму - организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов.