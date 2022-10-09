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Фуры больше суток ждут очереди на паром в Крым у КПП порта Кавказ - РИА Новости, 09.10.2022
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Фуры больше суток ждут очереди на паром в Крым у КПП порта Кавказ
Фуры больше суток ждут очереди на паром в Крым у КПП порта Кавказ - РИА Новости, 09.10.2022
Фуры больше суток ждут очереди на паром в Крым у КПП порта Кавказ
Грузовики у КПП порта Кавказ в Краснодарском крае стоят больше в ожидании своей очереди на паром, чтобы попасть на Крымский полуостров, водители рассказали РИА... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:44
2022-10-09T12:50
происшествия
авто
евпатория
ростов-на-дону
севастополь
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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ПОРТ КАВКАЗ (Краснодарский край), 9 окт – РИА Новости. Грузовики у КПП порта Кавказ в Краснодарском крае стоят больше в ожидании своей очереди на паром, чтобы попасть на Крымский полуостров, водители рассказали РИА Новости, что здесь нет возможности купить еды и воды.На КПП Порта Кавказ скопилось много фур, также есть микроавтобусы. Грузовые машины пока не пускают в Крым через мост, поэтому они ждут своей очереди на паром."Едем в Евпаторию из Карелии с женой. У нас покупка недвижимости, если не явимся на сделку, придется платить большую неустойку. Стоим тут с вечера, сначала одну очередь отстояли на Крымский мост, у самого моста нас развернули, сказав, что микроавтобусам пока нельзя. Ждем очередь, чтобы перебраться", - рассказал РИА Новости Дмитрий Микулин.Житель Крыма по имени Александр рассказал, что отвозил овощи в Ростов-на-Дону, в пятницу вечером выехал обратно, а утром узнал, что произошло ЧП на мосту. По его словам, он практически доехал до него, когда выяснилось, что фурам проезд закрыт."Приехал на КПП, 7-8 в очереди. Стою с 8 вечера. Тут ничего не было. На отстойниках полевые кухни. Тут же ни воды, ни еды. Ближайший магазин в 6 км", - пожаловался водитель.По срочному делу в Севастополь едет дальнобойщик из Воронежа Анатолий Ильичев. Его коллега попал в ДТП, находится в реанимации."Стою с 8 утра вчера. Какое питание? Все в машине. Срочная поездка, наш сотрудник попал в ДТП, лежит в реанимации. С его супругой едем. Ее - в больницу, а мне забирать прицеп груженый, машину", - рассказал мужчину.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/gruzoviki-1822531931.html
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евпатория
ростов-на-дону
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происшествия, авто, евпатория, ростов-на-дону, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Происшествия, Авто, Евпатория, Ростов-на-Дону, Севастополь, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
12:44 09.10.2022 (обновлено: 12:50 09.10.2022)
 
Фуры больше суток ждут очереди на паром в Крым у КПП порта Кавказ

Водители фур рассказали о том, что больше суток ждут своей очереди на паром в Крым

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Паром в Керченском проливе. Архивное фото
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ПОРТ КАВКАЗ (Краснодарский край), 9 окт – РИА Новости. Грузовики у КПП порта Кавказ в Краснодарском крае стоят больше в ожидании своей очереди на паром, чтобы попасть на Крымский полуостров, водители рассказали РИА Новости, что здесь нет возможности купить еды и воды.
На КПП Порта Кавказ скопилось много фур, также есть микроавтобусы. Грузовые машины пока не пускают в Крым через мост, поэтому они ждут своей очереди на паром.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 20:24
Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме
"Едем в Евпаторию из Карелии с женой. У нас покупка недвижимости, если не явимся на сделку, придется платить большую неустойку. Стоим тут с вечера, сначала одну очередь отстояли на Крымский мост, у самого моста нас развернули, сказав, что микроавтобусам пока нельзя. Ждем очередь, чтобы перебраться", - рассказал РИА Новости Дмитрий Микулин.
Житель Крыма по имени Александр рассказал, что отвозил овощи в Ростов-на-Дону, в пятницу вечером выехал обратно, а утром узнал, что произошло ЧП на мосту. По его словам, он практически доехал до него, когда выяснилось, что фурам проезд закрыт.
"Приехал на КПП, 7-8 в очереди. Стою с 8 вечера. Тут ничего не было. На отстойниках полевые кухни. Тут же ни воды, ни еды. Ближайший магазин в 6 км", - пожаловался водитель.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 17:20
Движение автомобилей по Крымскому мосту идет в реверсивном режиме
По срочному делу в Севастополь едет дальнобойщик из Воронежа Анатолий Ильичев. Его коллега попал в ДТП, находится в реанимации.
"Стою с 8 утра вчера. Какое питание? Все в машине. Срочная поездка, наш сотрудник попал в ДТП, лежит в реанимации. С его супругой едем. Ее - в больницу, а мне забирать прицеп груженый, машину", - рассказал мужчину.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту
 
ПроисшествияАвтоЕвпаторияРостов-на-ДонуСевастопольНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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