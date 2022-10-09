https://ria.ru/20221009/krym-1822588937.html

Фуры больше суток ждут очереди на паром в Крым у КПП порта Кавказ

Фуры больше суток ждут очереди на паром в Крым у КПП порта Кавказ - РИА Новости, 09.10.2022

Фуры больше суток ждут очереди на паром в Крым у КПП порта Кавказ

Грузовики у КПП порта Кавказ в Краснодарском крае стоят больше в ожидании своей очереди на паром, чтобы попасть на Крымский полуостров, водители рассказали РИА... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:44

2022-10-09T12:44

2022-10-09T12:50

происшествия

авто

евпатория

ростов-на-дону

севастополь

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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ПОРТ КАВКАЗ (Краснодарский край), 9 окт – РИА Новости. Грузовики у КПП порта Кавказ в Краснодарском крае стоят больше в ожидании своей очереди на паром, чтобы попасть на Крымский полуостров, водители рассказали РИА Новости, что здесь нет возможности купить еды и воды.На КПП Порта Кавказ скопилось много фур, также есть микроавтобусы. Грузовые машины пока не пускают в Крым через мост, поэтому они ждут своей очереди на паром."Едем в Евпаторию из Карелии с женой. У нас покупка недвижимости, если не явимся на сделку, придется платить большую неустойку. Стоим тут с вечера, сначала одну очередь отстояли на Крымский мост, у самого моста нас развернули, сказав, что микроавтобусам пока нельзя. Ждем очередь, чтобы перебраться", - рассказал РИА Новости Дмитрий Микулин.Житель Крыма по имени Александр рассказал, что отвозил овощи в Ростов-на-Дону, в пятницу вечером выехал обратно, а утром узнал, что произошло ЧП на мосту. По его словам, он практически доехал до него, когда выяснилось, что фурам проезд закрыт."Приехал на КПП, 7-8 в очереди. Стою с 8 вечера. Тут ничего не было. На отстойниках полевые кухни. Тут же ни воды, ни еды. Ближайший магазин в 6 км", - пожаловался водитель.По срочному делу в Севастополь едет дальнобойщик из Воронежа Анатолий Ильичев. Его коллега попал в ДТП, находится в реанимации."Стою с 8 утра вчера. Какое питание? Все в машине. Срочная поездка, наш сотрудник попал в ДТП, лежит в реанимации. С его супругой едем. Ее - в больницу, а мне забирать прицеп груженый, машину", - рассказал мужчину.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221008/gruzoviki-1822531931.html

https://ria.ru/20221008/dvizhenie-1822493975.html

https://ria.ru/20221008/avtobusy-1822533877.html

евпатория

ростов-на-дону

севастополь

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происшествия, авто, евпатория, ростов-на-дону, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту