08:13 09.10.2022 (обновлено: 09:10 09.10.2022)
Взрыв в Крыму угрожает безопасности, пишут китайские СМИ
Global Times: взрыв на Крымском мосту открывает "ящик Пандоры" и угрожает безопасности
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на "Северных потоках", открывает "ящик Пандоры" в плане уничтожения гражданской инфраструктуры - весь мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, считают китайские эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на "Северных потоках" - это действия, "окрашенные терроризмом", которые являются признаком того, что "соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта".
"В краткосрочной перспективе конфликт будет обостряться, а враждебность между обеими странами достигнет предела. С более широкой точки зрения, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь мир столкнется с растущими рисками безопасности", - сказал Цуй Хэн.
Издание, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту "открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры".
Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань полагает, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет "довольно ограниченным", так как материально-техническое обеспечение и транспортировка сил для сухопутных войск России осуществляется не с полуострова.