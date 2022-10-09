https://ria.ru/20221009/krym-1822561607.html

Взрыв в Крыму угрожает безопасности, пишут китайские СМИ

Взрыв в Крыму угрожает безопасности, пишут китайские СМИ - РИА Новости, 09.10.2022

Взрыв в Крыму угрожает безопасности, пишут китайские СМИ

Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на "Северных потоках", открывает "ящик Пандоры" в плане уничтожения гражданской... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T08:13

2022-10-09T08:13

2022-10-09T09:10

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

восточная европа

центральная азия

северный поток

чп на крымском мосту

китай

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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на "Северных потоках", открывает "ящик Пандоры" в плане уничтожения гражданской инфраструктуры - весь мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, считают китайские эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на "Северных потоках" - это действия, "окрашенные терроризмом", которые являются признаком того, что "соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта"."В краткосрочной перспективе конфликт будет обостряться, а враждебность между обеими странами достигнет предела. С более широкой точки зрения, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь мир столкнется с растущими рисками безопасности", - сказал Цуй Хэн.Издание, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту "открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры".Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань полагает, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет "довольно ограниченным", так как материально-техническое обеспечение и транспортировка сил для сухопутных войск России осуществляется не с полуострова.

https://ria.ru/20221008/evakuatsiya-1822489543.html

https://ria.ru/20221008/krym-1822530138.html

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восточная европа

центральная азия

китай

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россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), восточная европа, центральная азия, северный поток, чп на крымском мосту, китай