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Взрыв в Крыму угрожает безопасности, пишут китайские СМИ - РИА Новости, 09.10.2022
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Взрыв в Крыму угрожает безопасности, пишут китайские СМИ
Взрыв в Крыму угрожает безопасности, пишут китайские СМИ - РИА Новости, 09.10.2022
Взрыв в Крыму угрожает безопасности, пишут китайские СМИ
Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на "Северных потоках", открывает "ящик Пандоры" в плане уничтожения гражданской... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T08:13
2022-10-09T09:10
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
восточная европа
центральная азия
северный поток
чп на крымском мосту
китай
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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на "Северных потоках", открывает "ящик Пандоры" в плане уничтожения гражданской инфраструктуры - весь мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, считают китайские эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на "Северных потоках" - это действия, "окрашенные терроризмом", которые являются признаком того, что "соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта"."В краткосрочной перспективе конфликт будет обостряться, а враждебность между обеими странами достигнет предела. С более широкой точки зрения, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь мир столкнется с растущими рисками безопасности", - сказал Цуй Хэн.Издание, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту "открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры".Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань полагает, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет "довольно ограниченным", так как материально-техническое обеспечение и транспортировка сил для сухопутных войск России осуществляется не с полуострова.
https://ria.ru/20221008/evakuatsiya-1822489543.html
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восточная европа
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), восточная европа, центральная азия, северный поток, чп на крымском мосту, китай
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Восточная Европа, Центральная Азия, Северный поток, ЧП на Крымском мосту, Китай
08:13 09.10.2022 (обновлено: 09:10 09.10.2022)
 
Взрыв в Крыму угрожает безопасности, пишут китайские СМИ

Global Times: взрыв на Крымском мосту открывает "ящик Пандоры" и угрожает безопасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на "Северных потоках", открывает "ящик Пандоры" в плане уничтожения гражданской инфраструктуры - весь мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, считают китайские эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Государственный герб России на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации чиновников
По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на "Северных потоках" - это действия, "окрашенные терроризмом", которые являются признаком того, что "соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта".
"В краткосрочной перспективе конфликт будет обостряться, а враждебность между обеими странами достигнет предела. С более широкой точки зрения, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь мир столкнется с растущими рисками безопасности", - сказал Цуй Хэн.
Издание, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту "открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры".
Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань полагает, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет "довольно ограниченным", так как материально-техническое обеспечение и транспортировка сил для сухопутных войск России осуществляется не с полуострова.
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РоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Восточная ЕвропаЦентральная АзияСеверный потокЧП на Крымском мостуКитай
 
 
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